Офицер из Волгограда погиб на Украине

01 августа 2022, 07:57

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Военнослужащий из Волгограда, капитан Александр Карпенко погиб во время спецоперации российских войск на Украине. С начала операции официально подтверждена гибель как минимум 68 уроженцев Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 июля стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погибли ефрейторы Эдуард Буланов и Фарид Джумагалиев. На эту дату общее подтвержденное властями число военных из Волгоградской области, погибших в ходе спецоперации, достигло как минимум 67.

В ходе спецоперации российский войск на Украине погиб военнослужащий из Волгограда капитан Александр Карпенко. Карпенко родился в Новочеркасске в семье военнослужащего. Завершил Харьковское гвардейское высшее военное танковое командное училище. Был командиром танкового взвода, информировал 31 июля "Волгоград Онлайн" со ссылкой на депутата думы Волгоградской области, руководителя фракции ЛДПР Алексея Логинова.

Похороны Карпенко прошли 31 июля в Волгограде, передал в тот же день "Блокнот Волгоград". Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 68 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших на Украине уроженцев СКФО и ЮФО. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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