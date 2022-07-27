27 июля 2022, 12:39

Подтверждена гибель на Украине двух уроженцев Волгоградской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ефрейторы Эдуард Буланов и Фарид Джумагалиев погибли на Украине, сообщила администрация Палласовского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 67 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что  сержант Александр Овчинников стал 65-м уроженцем Волгоградской область, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В школе села Кайсацкое, где учились погибшие на Украине Эдуард Буланов и Фарид Джумагалиев, появились "Парты героя", сообщила администрация Палласовского района в своем Telegram-канале 25 июля. Как следует из сообщения, парты были открыты еще в мае. 

Ефрейтор Эдуард Буланов из села Кайсацкое Палласовского района погиб на Украине в марте, ему было 20 лет, сообщило 30 марта издание V1.

Ефрейтор Фарид Джумагалиев, также уроженец Палласовского района,  служил заместителем командира боевой машины — в м бомбардировочном авиационном полку. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей, говорится в публикации издания от 31 марта.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 67 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших на Украине уроженцев СКФО и ЮФО. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военнослужащий с Кубани погиб на Украине", "Два уроженца Северной Осетии погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине пулеметчика со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 июля 2022, 13:34

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  • Четыре полицейских из Чечни погибли на Украине

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