Подтверждена гибель на Украине двух уроженцев Волгоградской области

27 июля 2022, 12:39

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Ефрейторы Эдуард Буланов и Фарид Джумагалиев погибли на Украине, сообщила администрация Палласовского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 67 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что сержант Александр Овчинников стал 65-м уроженцем Волгоградской область, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В школе села Кайсацкое, где учились погибшие на Украине Эдуард Буланов и Фарид Джумагалиев, появились "Парты героя", сообщила администрация Палласовского района в своем Telegram-канале 25 июля. Как следует из сообщения, парты были открыты еще в мае.

Ефрейтор Эдуард Буланов из села Кайсацкое Палласовского района погиб на Украине в марте, ему было 20 лет, сообщило 30 марта издание V1.

Ефрейтор Фарид Джумагалиев, также уроженец Палласовского района, служил заместителем командира боевой машины — в м бомбардировочном авиационном полку. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей, говорится в публикации издания от 31 марта.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 67 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших на Украине уроженцев СКФО и ЮФО. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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