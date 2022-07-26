26 июля 2022, 22:25
Власти сообщили о гибели на Украине пулеметчика со Ставрополья
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Пулеметчик Александр Артемьев погиб на Украине, сообщил глава Советского округа Сергей Воронков. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 44 жителей Ставропольского края.
Как писал "Кавказский узел", 1 июля власти сообщили о погибшем на Украине разведчике Владимире Зуеве. С начала спецоперации на Украине он стал 43-м жителем Ставропольского края, чья гибель была подтверждена.
Житель села Горькая Балка, пулеметчик Александр Артемьев погиб при специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Советского округа Ставрополья Сергей Воронков в своем Telegram-канале.
Рядовому Артемьеву, служившему в войсковой части в Карачаево-Черкесии, было 22 года, сообщил чиновник. Артемьев награжден орденом Мужества посмертно, говорится в сообщении.
Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 44 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших при военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"