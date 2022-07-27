27 июля 2022, 10:06

В администрации Урюпинска подтвердили гибель на Украине земляка

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В администрации Урюпинска сообщили о смерти 54-летнего сержанта Александра Овчинникова, который погиб в ходе спецоперации. Он стал 65-м уроженцем Волгоградской области, чья гибель на Украине официально подтверждена властями.

"Кавказский узел" ранее писал, что капитан Дмитрий Литвинов, старший лейтенант Евгений Мазин и младшие сержанты Сергей Семенов и Константин Нехаев погибли на Украине, сообщили в администрациях трех районов Волгоградской области.

В бою в Донбассе погиб 54-летний житель Урюпинска Александр Овчинников. В администрации города выражают соболезнования родным и близким погибшего, сообщил 26 июля Telegram-канал администрации Урюпинска.

Александр Овчинников раньше работал учителем физкультуры в одной из школ Урюпинска. Затем переехал в Москву. После начала спецоперации он решил вернуться в армию, сообщает 26 июля ИА "Высота 102".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 65 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших на Украине уроженцев СКФО и ЮФО. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Родные погибшего на Украине волгоградца оспорили распределение выплат", "Четыре уроженца Волгоградской области погибли на Украине", "Администрация Камышинского района сообщила о гибели контрактника на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 июля 2022, 13:34

27 июля 2022, 13:18

  • Четыре полицейских из Чечни погибли на Украине

    Старший прапорщик полиции Бувайсар Дениев, подполковник полиции Заур Димаев, старший сержант полиции Айдамир Исаев, капитан полиции Муслим Автаев погибли на Украине, сообщило управление МВД по Чечне. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 22 уроженцев Чечни.

27 июля 2022, 13:07

27 июля 2022, 12:39

27 июля 2022, 12:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи