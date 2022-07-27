В администрации Урюпинска подтвердили гибель на Украине земляка

27 июля 2022, 10:06

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В администрации Урюпинска сообщили о смерти 54-летнего сержанта Александра Овчинникова, который погиб в ходе спецоперации. Он стал 65-м уроженцем Волгоградской области, чья гибель на Украине официально подтверждена властями.

"Кавказский узел" ранее писал, что капитан Дмитрий Литвинов, старший лейтенант Евгений Мазин и младшие сержанты Сергей Семенов и Константин Нехаев погибли на Украине, сообщили в администрациях трех районов Волгоградской области.

В бою в Донбассе погиб 54-летний житель Урюпинска Александр Овчинников. В администрации города выражают соболезнования родным и близким погибшего, сообщил 26 июля Telegram-канал администрации Урюпинска.

Александр Овчинников раньше работал учителем физкультуры в одной из школ Урюпинска. Затем переехал в Москву. После начала спецоперации он решил вернуться в армию, сообщает 26 июля ИА "Высота 102".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 65 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших на Украине уроженцев СКФО и ЮФО. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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