27 июля 2022, 08:48

Военнослужащий с Кубани погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовой Ромазан Гаврилов погиб во время спецоперации на Украине, сообщили в администрации Успенского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель как минимум 37 уроженцев Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Краснодарского края на 14 июля подтвердили гибель как минимум 36 военных из этого региона в ходе спецоперации на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Успенского района Краснодарского края Ромазан Гаврилов, 1997 года рождения. Он являлся уроженцем села Успенское, сообщила вечером 26 июля в своем Telegram-канале заместитель главы района Татьяна Никифорова.

Похороны Гаврилова прошли 26 июля в Успенском районе, добавила она.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 37 уроженцев Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине четырех уроженцев Кубани", "Похоронен погибший на Украине волгоградец", "На Украине погиб военврач из Волгограда".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 июля 2022, 13:34

27 июля 2022, 13:18

  • Четыре полицейских из Чечни погибли на Украине

    Старший прапорщик полиции Бувайсар Дениев, подполковник полиции Заур Димаев, старший сержант полиции Айдамир Исаев, капитан полиции Муслим Автаев погибли на Украине, сообщило управление МВД по Чечне. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 22 уроженцев Чечни.

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