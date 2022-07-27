Военнослужащий с Кубани погиб на Украине

27 июля 2022, 08:48

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Рядовой Ромазан Гаврилов погиб во время спецоперации на Украине, сообщили в администрации Успенского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель как минимум 37 уроженцев Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Краснодарского края на 14 июля подтвердили гибель как минимум 36 военных из этого региона в ходе спецоперации на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Успенского района Краснодарского края Ромазан Гаврилов, 1997 года рождения. Он являлся уроженцем села Успенское, сообщила вечером 26 июля в своем Telegram-канале заместитель главы района Татьяна Никифорова.

Похороны Гаврилова прошли 26 июля в Успенском районе, добавила она.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 37 уроженцев Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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