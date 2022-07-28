Адам Дошоклаев. Скриншот https://t.me/MAKalimatovvvv/405?single

28 июля 2022, 18:08

Глава Ингушетии сообщил о гибели трех росгвардейцев на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Джамурза Яндиев. Скриншот https:/t.me/MAKalimatovvv/405?singleСотрудники Росгвардии Адам Дошоклаев, Джамурза Яндиев и Ибрагим Патиев погибли на Украине, сообщил сегодня Махмуд-Али Калиматов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 13 уроженцев Ингушетии.

"Кавказский узел" писал, что племянник Юнус-Бека Евкурова Адам Хамхоев стал по меньшей мере десятым уроженцем Ингушетии, чья гибель в спецоперации подтверждена официально.

Ибрагим Патиев. Скриншот https://t.me/MAKalimatovvvv/405?singleВ ходе военной спецоперации на Украине погибли трое ингушских росгвардейцев. Еще 19 человек получили ранения, сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. 

Он выразил соболезнования родным  24-летнего Адама Дошоклаева из села Троицкого, 27-летнего Джамурзы Яндиева из села Инарки Малгобекского района и Ибрагима Патиева из села Куртат Пригородного района. "Будут приняты все необходимые меры, чтобы их семьи ни в чем не нуждались", - пообещал глава Ингушетии в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 13 уроженцев Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Погибший на Украине дагестанец похоронен в родном селе", "Четыре полицейских из Чечни погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух уроженцев Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 июля 2022, 19:06

  • Яна Антонова потребовала отправить в отставку вице-губернатора Кубани

    Краснодарская активистка Яна Антонова на одиночном пикете потребовала отправить в отставку вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову, после того как чиновница призвала женщин думать о том, в каких школах будут учиться дети перед тем, как рожать. Отвечать за строительство школ должны чиновники, уверена активистка.

28 июля 2022, 17:13

  • Азербайджан отверг обвинения в обстрелах приграничных территорий

    Минобороны Армении сообщило сегодня об обстреле позиций на границе с Азербайджаном, а МВД Нагорного Карабаха проинформировало об обстреле приграничных сел Тагавард и Красный Базар. Минобороны Азербайджана распространило заявления, в которых утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

28 июля 2022, 16:56

  • Переселенцы из Карабаха потребовали построить для них поселок в Армении

    Более 50 переселенцев из Нагорного Карабаха на акции протеста в Ереване дополнили озвученные ранее требования призывом построить для беженцев отдельный поселок. Чиновники в Армении игнорируют проблемы переселенцев и не позволяют им встретиться с представителями международных структур, заявила "Ассоциация армянских беженцев".

28 июля 2022, 16:23

28 июля 2022, 15:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи