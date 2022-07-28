Глава Ингушетии сообщил о гибели трех росгвардейцев на Украине

28 июля 2022, 18:08

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Сотрудники Росгвардии Адам Дошоклаев, Джамурза Яндиев и Ибрагим Патиев погибли на Украине, сообщил сегодня Махмуд-Али Калиматов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 13 уроженцев Ингушетии.

"Кавказский узел" писал, что племянник Юнус-Бека Евкурова Адам Хамхоев стал по меньшей мере десятым уроженцем Ингушетии, чья гибель в спецоперации подтверждена официально.

В ходе военной спецоперации на Украине погибли трое ингушских росгвардейцев. Еще 19 человек получили ранения, сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.



Он выразил соболезнования родным 24-летнего Адама Дошоклаева из села Троицкого, 27-летнего Джамурзы Яндиева из села Инарки Малгобекского района и Ибрагима Патиева из села Куртат Пригородного района. "Будут приняты все необходимые меры, чтобы их семьи ни в чем не нуждались", - пообещал глава Ингушетии в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 13 уроженцев Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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