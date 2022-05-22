Похороны Адама Хамхоева. Кадр видео Telegram-канала Baza https://t.me/bazabazon/11715

22 мая 2022, 18:18

Глава Дагестана подтвердил гибель племянника Евкурова на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гибель на Украине офицера-десантника Адама Хамхоева, племянника бывшего главы Ингушетии, подтвердил сегодня глава Дагестана, выразив соболезнования Юнус-Беку Евкурову. Хамхоев стал по меньшей мере десятым уроженцем Ингушетии, чья гибель в спецоперации подтверждена официально.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая мэрия Малгобека сообщила, что капитан Салам Мержоев погиб на Украине. Он стал по меньшей мере девятым уроженцем Ингушетии, чья гибель в спецоперации подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования заместителю министра обороны Юнус-Беку Евкурову в связи с гибелью его племянника Адама Хамхоева в спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация главы Дагестана.

Адам Хамхоев, "продолжив офицерскую династию, стал воином-десантником", отмечается в публикации, размещенной в Telegram-канале администрации.

Юнус-Бек Евкуров в 2008-2019 годах занимал должность главы Ингушетии, а после отставки с этой должности указом президента был назначен заместителем министра обороны. Этим же указом Евкурову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. Специально для Евкурова Владимир Путин учредил должность 12-го заместителя министра обороны, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Евкурове.

Таким образом, согласно подсчетам "Кавказского узла", Адам Хамхоев стал по меньшей мере десятым уроженцем Ингушетии, чью гибель в спецоперации подтвердили представители властей.

О гибели Адама Хамхоева вечером 21 мая сообщила "Фортанга" со ссылкой на информированный источник. По его словам, капитан Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты и погиб в ночь на 21 мая. "Он приходится сыном родной сестры Юнус-Бека Евкурова", - привело слова источника издание в своем Telegram-канале.

Заявлению Сергея Меликова предшествовала также публикация видео с похорон Адама Хамхоева, размещенная, в частности, в Telegram-канале News_Ingushetii Official. Видео, как утверждается в аннотации, сделано сегодня в Карабулаке. "На этом видео с похорон присутствуют представители тейпа Евкуровых и Хамхоевых", - говорится в публикации.

На кадрах видно, что в церемонии участвуют по меньшей мере несколько десятков мужчин разного возраста. На обочинах по обеим сторонам городской улицы, где проходит церемония, припарковано множество легковых машин.

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Примечание:

"Мемориальная доска открыта в память о погибшем на Украине ставропольце",  "Власти Волгоградской области сообщили о гибели трех военных на Украине", "Глава Красноярского района сообщил о гибели морпеха на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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