Мэрия Малгобека сообщила о гибели капитана на Украине

14 мая 2022, 20:30

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Капитан Салам Мержоев погиб на Украине, сообщила сегодня мэрия Малгобека. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее девяти уроженцев Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", власти сообщали о гибели восьми уроженцев Ингушетии. В апреле глава республики Махмуд-Али Калиматов вручил награды родственникам бойцов Росгвардии, погибших на Донбассе, однако имена погибших не были названы.

В ходе военной oпepaции на Украине пoгиб житeль Малгобека капитан Салам Мержоев, ему было 30 лет, сообщила сегодня мэрия города в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее девяти уроженцев Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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