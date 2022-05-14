Салам Мержоев. Скриншот фотографии. опубликованной в Telegram-канале мэрии Малгобека 14.05.22, https://t.me/meriya_malgobeka/696

14 мая 2022, 20:30

Мэрия Малгобека сообщила о гибели капитана на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Капитан Салам Мержоев погиб на Украине, сообщила сегодня мэрия Малгобека. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее девяти уроженцев Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", власти сообщали о гибели восьми уроженцев Ингушетии. В апреле  глава республики Махмуд-Али Калиматов вручил награды родственникам бойцов Росгвардии, погибших на Донбассе, однако имена погибших не были названы.

В ходе военной oпepaции на Украине пoгиб  житeль  Малгобека капитан Салам Мержоев, ему было 30 лет, сообщила сегодня мэрия города в своем Telegram-канале. 

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее девяти уроженцев Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Глава Красноярского района сообщил о гибели морпеха на Украине", "Мемориальная доска открыта в память о погибшем на Украине ставропольце", "Власти Волгоградской области сообщили о гибели трех военных на Украине"

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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