Аналитики назвали демагогией слова Кадырова о сэкономленных миллиардах

26 июля 2022, 13:39

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Кадыров, создавая новые батальоны, демонстрирует лояльность Кремлю и одновременно пытается показать, что заботится о жителях Чечни, подчеркнули Алексей Малашенко и Светлана Ганнушкина. Для трудоустройства трех тысяч человек вряд ли бы потребовались сотни миллиардов, при этом экономика способна развиваться только за счет создания новых рабочих мест, а не участия в спецоперации на Украине, указали Сергей Жаворонков и Наталья Зубаревич.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 28 июня агентство "Чечня сегодня" сообщило, что два батальона, "Восток-Ахмат" и "Запад-Ахмат", уже укомплектованы. Кадров уточнил, что формирование чеченских батальонов позволит создать в республике 1800 рабочих мест. 18 июля глава Чечни сообщил, что укомплектованы три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат") и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны России. По его словам, в состав полка вошли бойцы, имеющие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. Слова главы Чечни о трех тысячах рабочих мест в Минобороны России означают, что он планирует найти новых людей в свои формирования, считает военный эксперт Александр Храмчихин.

Кадыров 19 июля посетил место дислокации бойцов батальона "Восток-Ахмат", входящего в состав войск Южного военного округа Минобороны России, сообщила 22 июля ЧГТРК "Грозный" на своей странице groznytv в Instagram*. Пост сопровождается видеороликом, на котором глава Чечни выступает на площади перед людьми в форме, он говорит на чеченском. Кадыров в своем выступлении отметил, что Минобороны обеспечило своих сотрудников зарплатами от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а также одеждой, и обувью. "Сегодня для тех, кто говорит, что нехватка рабочих мест и т.д., или что их время прошло - появилась отличная возможность. Они сделали большую уступку нам. Почти 3 тысячи человек взяли на работу. Если эти 3 тысячи человек брать на работу, то сотни миллиардов инвестиций надо вложить, денег. Заводы и фабрики строить", - сказал глава Чечни, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Руководство Чечни такими заявлениями, с одной стороны, вновь проявляет свою лояльность Кремлю, а с другой стороны, показывает, что оно вроде бы заботится о народе, указал главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. "Нужно показать, что он даже деньги добывает таким путём и сокращает социальные проблемы. Но выглядит всё это наивно", – полагает он.

Пр мнению профессора, насчёт батальонов существуют разные зрения. "Это материал для аналитиков. Нужны ли они для поддержки Путина или для спасения Рамзана?" – задаётся вопросом Малашенко.

Формирование в Чечне подчиненных Минобороны подразделений говорит о том, что Рамзан Кадыров приобрел статус политика на федеральном уровне, указал ранее Алексей Малашенко. Новые батальоны доверили формировать Кадырову, поскольку в регионах очень сложно набирать людей для участия в спецоперации, а в Чечне такой опыт уже имеется, пояснил Руслан Кутаев. Формированием трех чеченских батальонов и полка спецназа на фоне одного-двух подразделений в других регионах Рамзан Кадыров обеспечивает собственную безопасность и демонстрирует преданность Путину, глава Чечни делает это в расчете на дополнительные полномочия, указали опрошенные "Кавказском узлом" аналитики.

Формирование батальонов для руководства Чечни – это и экономический проект в определенном смысле, и политическая акция, предположила председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

"Людям находят выход из их трудной экономической ситуации, который при этом политически выгоден. Людей соблазняют чем-то. Что якобы выведет их из сложного материального положения. Одновременно зарабатываются политические дивиденды", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время слова о том, что сэкономлены миллиарды, правозащитница назвала демагогией. "Ни от чего они не откажутся", – заявила Ганнушкина.

Старший научный сотрудник Лаборатории институциональных проблем Института экономической политики Гайдара Сергей Жаворонков затруднился сказать, сколько точно денег понадобилось бы для трудоустройства трех тысяч человек, но вряд ли миллиарды. "Не могу точно сказать, зависит от сферы. Три тысячи человек – это небольшой завод. Но тут же есть еще вопрос, а будет ли он прибыльным?" – отметил он.

По мнению экономиста, от "сэкономленных" миллиардов руководство Чечни тоже не откажется. "Чем больше миллиардов из российского бюджета, тем лучше. Была еще знаменитая тема курортов Чечни, "Ведучи" и других, куда срочно все россияне поедут. Я, правда, не знаю таких россиян, но деньги же освоены, и хорошо", – указал Жаворонков.

В начале января премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения уделить внимание инфраструктуре горнолыжных курортов Северного Кавказа. 16 марта госкорпорация "Кавказ.РФ" сообщила о том, что в рамках мер поддержки отраслей, пострадавших от введения внешних санкций, обсуждается возможность дофинансирования в размере более 5 миллиардов рублей проектов на курортах "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и "Мамисон". В регионах СКФО с учетом санкций решено в первую очередь развивать сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и туристические объекты, в том числе в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чечне, указало правительство России в обновленной стратегии развития Северного Кавказа.

Что касается замены инвестиций в заводы наймом на военную службу, то это не вопрос экономической целесообразности, считает он. "Это дань. Надо поставлять бойцов любой ценой", – пояснил Жаворонков.

Директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич указала на невозможность экономии на фоне военной операции на Украине. По ее словам, спецоперация на Украине не способна дать развитие экономики, которую могли бы дать новые рабочие места. "Экономика (спецоперации) – это расходы, а не доходы от занятости", – заявила она.

Что касается конкретных батальонов Минобороны, то они, по словам Зубаревич, сформированы за счёт федерального бюджета. "Это расходы, дохода нет", – подчеркнула она.

Напомним, 13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" заявила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – информировал "Вайфонд".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев рассказал в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

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