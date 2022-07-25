Заявление о вакансиях в Минобороны раскрыло планы Кадырова по усилению чеченской группировки

25 июля 2022, 23:00

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Слова главы Чечни о трех тысячах рабочих мест в Минобороны России означают, что он планирует найти новых людей в свои формирования, считает военный эксперт Александр Храмчихин. Заявление Кадырова свидетельствует о его планах вложить большие средства в усиление военной группировки, полагает военный эксперт Александр Артамонов.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 28 июня агентство "Чечня сегодня" сообщило, что два батальона, "Восток-Ахмат" и "Запад-Ахмат", уже укомплектованы. Кадров уточнил, что формирование чеченских батальонов позволит создать в республике 1800 рабочих мест. 18 июля глава Чечни сообщил, что укомплектованы три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат") и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны России. По его словам, в состав полка вошли бойцы, имеющие опыт боевых действий в Сирии и на Украине.

Кадыров 19 июля посетил место дислокации бойцов батальона "Восток-Ахмат", входящего в состав войск Южного военного округа минобороны России, сообщила 22 июля ЧГТРК "Грозный" на своей странице groznytv в Instagram*. Пост сопровождается видеороликом, на котором глава Чечни выступает на площади перед людьми в форме, он говорит на чеченском. Кадыров в своем выступлении отметил, что Минобороны обеспечило своих сотрудников зарплатами от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а также одеждой, и обувью. Ведомство взяло на работу три тысячи человек, сказал глава Чечни, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Слова Кадырова следует воспринимать буквально - новые кадры отправятся именно в распоряжение Минобороны, а не в иные структуры, считает военный эксперт Александр Храмчихин.

Кадыров прямо говорит, что "из Чечни можно призвать три тысячи человек", отметил он. "Это означает, что люди будут призваны именно в армию, а не в Росгвардию", - сказал Храмчихин корреспонденту "Кавказского узла".

По словам эксперта, Кадыров пытается найти новых людей в свои формирования. "Возможно, что это дополнительное число [...] Я думаю, что он «пробил» дополнительное число человек. Кем будут эти люди [...] зависит от специальностей – и военных, и гражданских", - сказал Храмчихин.

Он усомнился, что в ряды военных будут приняты женщины, однако не исключил такой возможности.

Военный эксперт Александр Артамонов напомнил, что сформированные четыре военных батальона ("Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат") входят именно в Минобороны. "В общей сложности четыре батальона составят не более двух тысяч человек, еще тысяча человек – это подразделение обслуживающего персонала [...] С учетом того, что батальон - это от 300 до 1000 человек, то это [цифра в три тысячи человек] нормально. Они будут формироваться по национальному признаку", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Артамонова, Кадыров планирует серьезно усилить военную группировку. Кадыров "подразумевает закупку техники и обеспечение воинских единиц, развертывание баз на их содержание", предположил он.

На это нужны немалые средства, считает Артамонов. "Это большой инфраструктурный вопрос. Речь идет о миллиардах [...] Cоздание танков, машин пехоты, тренировочных баз, чтобы обеспечить военных всем необходимым", - сказал он.

Формирование в Чечне подчиненных Минобороны подразделений говорит о том, что Рамзан Кадыров приобрел статус политика на федеральном уровне, указал ранее Алексей Малашенко. Новые батальоны доверили формировать Кадырову, поскольку в регионах очень сложно набирать людей для участия в спецоперации, а в Чечне такой опыт уже имеется, пояснил Руслан Кутаев. Формированием трех чеченских батальонов и полка спецназа на фоне одного-двух подразделений в других регионах Рамзан Кадыров обеспечивает собственную безопасность и демонстрирует преданность Путину, глава Чечни делает это в расчете на дополнительные полномочия, указали опрошенные "Кавказском узлом" аналитики.

Напомним, 13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" заявила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", – информировал "Вайфонд".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев рассказал в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

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