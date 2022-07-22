Алаудинов возглавил Совет безопасности Чечни

22 июля 2022, 10:55

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Помощник главы Чечни по силовому блоку Апти Алаудинов, ранее уволенный Путиным с поста начальника полиции республики, возглавил региональный Совет безопасности. Алаудинов как командир спецподразделения «Ахмат» "хорошо себя проявил" в военной операции на Украине, пояснил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта Рамзан Кадыров заявил, что тысяча добровольцев из Чечни отправилась на Украину. Возглавил их помощник главы Чечни по силовому блоку Апти (также упоминается как Апты) Алаудинов, бывший начальник полиции республики. Алаудинов "опытный боец, отличный координатор действий", пояснил Кадыров. Для Апти Алаудинова командировка на Украину стала шансом вернуть влияние в Чечне, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Руслан Кутаев.

Апти Алаудинов назначен новым секретарем республиканского Совета безопасности по инициативе главы Чечни, сообщил сегодня ночью сам Рамзан Кадыров. "К его лучшим качествам с уверенностью можно причислить высокую исполнительность и ответственный подход при выполнении даже самых сложных поручений. Я ничуть не сомневаюсь, что его богатый опыт работы в правоохранительных органах лучшим образом скажется на общей работе ведомства", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что Алаудинов как командир спецподразделения «Ахмат» "хорошо себя проявил" в Донбассе.

Совет безопасности Чечни "играет ключевую роль в решении социально значимых вопросов в регионе", пояснил Кадыров. "Необходимо вывести работу такого важного ведомства на более высокий и качественный уровень. Важно, чтобы Совбез выявлял проблемы по разным ответственным направлениям на ранней стадии и предлагал пути их решения совместно с другими органами власти", - написал он, уточнив, что прежний руководитель Совбеза Аламбек Ясаев переведен на должность помощника главы Чечни.

Напомним, Апти Алаудинов был уволен с поста замглавы МВД (начальника полиции) Чечни указом президента от 18 марта 2021 года. Это произошло на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в Чечне славой жестокого человека, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Светлана Ганнушкина тогда поделилась с "Кавказским узлом" мнением, что у Алаудинова на посту замминистра внутренних дел фактически было больше власти, чем у самого главы МВД республики. Увольнение Алаудинова с поста начальника полиции стало признаком его опалы, указали некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков. 23 марта 2021 года стало известно, что Алаудинов назначен помощником главы Чечни.

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