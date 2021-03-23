Алаудинов назначен помощником главы Чечни

23 марта 2021, 20:25

Апти Алаудинов после увольнения с поста замглавы МВД Чечни стал помощником Рамзана Кадырова.

"Кавказский узел" сообщал, что Владимир Путин подписал указ об увольнении замначальника полиции Чечни Апти Алаудинова вскоре после появления 15 марта резонансной публикации "Новой газетой" рассказа бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в республике славой жестокого человека, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты.

Апти Алаудинов назначен на должность помощника главы Чеченской Республики, со ссылкой на другого помощника Кадырова, министра информации и печати Ахмеда Дудаева передал сегодня "Грозный-информ".

Ту же информацию распространила сегодня государственная телекомпания "Грозный". В публикации уточняется, что Алаудинов был уволен с поста замглавы МВД Чечни указом Владимира Путина от 18 марта.

На сайте главы Чечни, по состоянию на 20.25 мск 23 марта, нет информации о новом назначении Апти Алаудинова.

В октябре 2019 года "Новая газета" рассказала, что высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову, задерживают и пытают из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни. В статье был упомянут Апти Алаудинов, который, по данным газеты, тоже впал в немилость. На следующий день Алаудинов опроверг информацию, что угодил в опалу из-за шуточного подзатыльника портрету Рамзана Кадырова, и призвал не верить "каждому сплетнику". Также 9 октября 2019 года Апти Алаудинов записал видеообращение с клятвой верности Кадырову.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".