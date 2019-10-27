Журналист АВС Джеймс Лонгман и начальник полиции Чечни Апти Алаудинов. Кадр репортажа телеканала АВС https://abcnews.go.com/International/time-told-head-chechen-police-gay-standing-jail/story?id=66323713&cid=clicksource_574_null_dp_hed

27 октября 2019, 13:20

Глава полиции Чечни после каминг-аута британского журналиста дистанцировался от преследования геев

Начальник полиции Чечни Апти Алаудинов после признания посетившего республику журналиста АВС Джеймса Лонгмана в гомосексуальности заверил, что геи в Чечне опасаются не преследования властей, а реакции родных на их сексуальую ориентацию.

Как писал "Кавказский узел", к 18 октября волонтеры Российской ЛГБТ-сети эвакуировали из Чечни 158 человек, обратившихся за помощью в связи с преследованием гомосексуалов. Заявки с просьбами о помощи продолжают поступать, сообщила представитель организации.

В начале октября живущий в Канаде чеченец Амин Джабраилов дал русской службе "Радио Свобода" интервью о двухнедельных пытках током и избиениях в неофициальной тюрьме в Цоци-Юрте, которым подвергся за свою сексуальную ориентацию. Он стал первым этническим чеченцем, который, не скрывая своего имени, рассказал о пытках.

Репортаж о преследовании геев в Чечне был показан в программе Nightline на американском канале ABC. Один из авторов репортажа, британец Джеймс Лонгман, побывал в тюрьме, где, по данным журналистов, могли пытать задержанных по подозрению в гомосексуальности. Он рассказал сопровождавшему съемочную группу начальнику полиции Чечни Апти Алаудинову о своей гомосексуальности, сообщил 26 октября на своем сайте телеканал "Дождь", опубликовав фрагмент репортажа с субтитрами на русском языке.

На видео Апти Алаудинов общается с журналистом через переводчика и говорит по-русски. Джеймс Лонгман, в частности, поинтересовался у Алаудинова, как бы тот отреагировал, узнав, что Джеймс гей. "Мне интересно узнать, в чем заключается гомосексуальность], почему его к этому потянуло", –- с улыбкой сказал Алаудинов.

Джеймс Лонгман и Апти Алаудинов. Кадр видео https://tvrain.ru/news/zhurnalist_abc_sdelal_kaming_aut_pered_glavoj_mvd_chechni_v_tjurme_dlja_geev-496220"То есть вас не расстроило, что я гей?" – поинтересовался Лонгман. "Мне с ним детей не крестить, он поедет к себе домой", – ответил Алаудинов, обращаясь к переводчику. "Вы меня не запрете в этой камере?" – уточнил журналист, пояснив, что "очень боялся признаться" Алаудинову в своей гомосексуальности. "Вот послушайте, как стучит", – сказал на видео Лонгман, взяв руку замминистра МВД по Чечне и положив ее себе на грудь.

Алаудинов, выслушав переводчика, расхохотался и похлопал журналиста по спине. "Ты приехал сюда в гости. Приедь сюда гостем и уедь гостем. Это твоя жизнь, и живи, как тебе нравится. Но и не учи нас, как мы должны жить, вот и все", – сказал Лонгману Апти Алаудинов.

Лонгман пояснил чиновнику, что, по словам геев из Чечни, им страшно находиться в собственной стране. Алаудинов возразил, что "они боятся признать [гомосексуальность] в своей среде, в своей фамилии". "Для нас, для чеченцев, это очень страшный позор", – сказал на видео замминистра МВД по Чечне.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Позже, по данным телеканала, Алаудинов настоял на том, чтобы отвезти журналистов обратно в отель. По пути Лонгман сказал ему: "Мы провели вечер вместе, поужинали, вы были очень гостеприимны, показали нам все. Так вы думаете, я в меньшей степени мужчина, чем вы?". "Я бы не хотел, чтобы ты был моим другом, я прямо скажу", – привел телеканал ответ Алаудинова.

Джеймс Лонгман 24 октября прокомментировал поездку в Чечню на своей странице в Instagram. "Это был значительный проект для нас, но я думаю, что он действительно стоит того. Мир думал, что это [преследование гомосексуалов в Чечне] прекратилось, но жертвы говорят нам, что это все еще продолжается", – написал он.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов после публикаций о преследовании геев заявил в 2017 году, что невозможно "притеснять того, кого попросту нет в республике". В июле 2017 года спортивный канал американского кабельного телевидения HBO опубликовал интервью с Рамзаном Кадыровым, в котором глава Чечни отрицал факты преследования геев в республике, заявив: "Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду... Чтобы не было, чтобы очистили кровь нам".

Напомним, что облавы на представителей ЛГБТ в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер – первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Примечание:

"Подписи в защиту геев Чечни переданы администрации Путина", "Следствие назвало гомофобию приоритетной версией убийства двух пенсионеров на Кубани", "Власти Чечни не вняли призыву ООН к прекращению преследования геев".

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