Дагестанские спортсмены отреагировали на изгнание "Анжи"

05 июня 2022, 08:53

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Потеря профессионального статуса "Анжи" не стала неожиданностью, так как махачкалинский футбольный клуб уже давно находился в сложной финансовой ситуации, однако официальное решение о его банкротстве расстроило спортсменов и болельщиков, заявили дагестанские спортсмены.

Как писал "Кавказский узел", после проигрыша 10 мая 2019 года тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 "Анжи" досрочно вылетел из Российской премьер-лиги. По итогам чемпионата России-2018/19 махачкалинская команда заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Финансовые трудности клуба не позволили ему выступать в ФНЛ, и "Анжи" был намерен подать заявку на участие во второй лиге чемпионата России. Болельщики и футбольные эксперты призвали руководство "Анжи" любым способом сохранить команду. Российский футбольный союз (РФС) отказал "Анжи" в лицензии для выступления в следующем сезоне. 3 июня стало известно, что "Анжи" обжаловал это решение, однако РФС не допустил клуб к участию в играх второго дивизиона.

Президент махачкалинского «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что расстроен тем, что «Анжи» потерял профессиональный статус.

По его словам, он знал о сложной ситуации в клубе и был "морально готов к этому событию". "Но всё равно, когда вчера (3 июня) пришла уже официальная новость, что «Анжи» объявляется банкротом — я расстроился. Всё-таки это не просто игрушка кого-то там. [...] «Анжи» что-то большее — это достояние Республики Дагестан. Мне очень обидно за то, что произошло и довели до такого. Не поддержали команду, когда она была в тяжёлом положении», - процитировал 4 июня Лахиялова "Чемпионат".

По мнению бывшего рулевого «Анжи» Гаджи Гаджиева, судьба команды была предопределена, когда Керимов перестал финансировать команду. При этом он выразил надежду, что футбол в Дагестане будет развиваться. "Футбол в Дагестане очень любят и сейчас его будут активно развивать. Сейчас вернулось «Динамо», у которого тоже есть огромные традиции — дважды играли в высшем дивизионе. В общем, футбол в республике будет жить», - процитировал Гаджиева Telegram-канал Mirmol.

Когда клуб финансировал Сулейман Керимов, в "Анжи" играли звездные игроки, в том числе и из других стран, а главным тренером был назначен авторитетный голландский специалист, бывший тренер сборной России Гус Хиддинк, под руководством которого клуб в сезоне 2012-2013 годов занял наивысшее в своей истории третье место и завоевал первые бронзовые медали в истории дагестанского футбола, отмечается в материале о футбольном клубе "Анжи", опубликованном на "Кавказском узле".

"Дагестан - на сто процентов футбольный регион, где разбираются в этом виде спорта, ценят футбол, интересуются им, болеют за футбол", - согласен с ним бывший вратарь "Анжи" Владимир Габулов.

"Очень печально, если «Анжи» прекратит существование. Жаль, что такое допустили", - привел его слова Telegram-канал. Габулов считает, что клуб "должен не только существовать, но и процветать", быть представлен в Российской премьер-лиге.

"Сулеймана Керимова вспоминали добрым словом, как человек искренне переживал, жил буквально целыми днями интересами клуба, коллектива. Были подобраны футболисты и тренеры мирового значения!" - отметил он.

"Анжи" попрощался с болельщиками

Клуб "Анжи" поблагодарил болельщиков за поддержку.



"Без вас не было бы красивых игр, больших побед, истории, которую мы создавали вместе. Каждый из вас внёс свой вклад в развитие любимого клуба. Вместе мы писали историю «Анжи». Вместе нам предстоит пережить тяжелейшую утрату", - говорится в обращении к фанатам в Telegram-канале «Анжи».

Руководство клуба выразило надежду, что «Анжи» вернётся на футбольное поле. "Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернется. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять ещё ярче", - указано в сообщении.

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