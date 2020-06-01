Эпидемия показала готовность предпринимателей Дербента помогать землякам

01 июня 2020, 05:28

В разгар эпидемии коронавируса в Дербенте было невозможно дождаться врачебной помощи, а в больницах не хватало лекарств, рассказали местные жители. На помощь пришли известные предприниматели, директора предприятий, представители малого бизнеса и волонтеры. За счет спонсоров больница получила оборудование и лекарства, медработники - средства защиты и продукты, а волонтеры помогли горожанам.

Как писал "Кавказский узел", представитель Дагестана в Совете Федерации Сулейман Керимов закупил для Дербентской центральной городской больницы оборудование. Однако, по словам сотрудника городской администрации, во время проверки выяснилось, что "аппарат для проведения компьютерной томографии и другое оборудование не были установлены вовремя".

По данным врачей, в больницу Дербента в период с 30 апреля по 15 мая официально госпитализировано 550 жителей города, а также Дербентского и Магарамкентского районов. Пневмония выявлена в 478 случаях, коронавирус - в 52 случаях. За этот период от пневмонии в медучреждении умерли 48 человек, от COVID-10 - двое. Однако мониторинг, проведенный администрацией города, показал, что за указанный период пневмония выявлена не менее чем у 1291 больного, заявил мэр Дербента Хизри Абакаров, опубликовавший данные на своей странице в Instagram.

Помощь медицинским учреждения Дербента оказали многие предприниматели, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 31 мая сотрудник пресс-службы мэрии.

В частности, по его словам, руководство республики Северная Осетия - Алания и компания «Назимед» направили в Дербент десять тонн дезинфицирующего средства. Доставку груза осуществили уроженцы Дербента, проживающие в Северной Осетии, Рамиз Меликов и Феликс Латифов. Уроженка Дербента певица Жасмин отправила груз с защитными костюмами, медицинскими очками, респираторами для врачей, работающих с пациентами с диагнозом COVID-19.

Генеральный директор Дербентского завода игристых вин Магомед Садулаев подарил дербентской больнице новый генератор резервного электропитания, рассказал сотрудник мэрии. «Он один из первых отозвался на инициативу помогать людям во время периода самоизоляции и доставлять им продуктовые наборы. Садулаев пожертвовал на это три миллиона рублей̆», - отметил он.

По словам сотрудника пресс-службы, уроженец Дербентского района, предприниматель Заур Аскендеров отправил гуманитарный груз: 50 тонометров, 50 пульсоксиметров, 20 тысяч пар перчаток, 200 респираторов FFP3, четыре высокотехнологичные маски с органическими фильтрами для реанимаций, а также 300 костюмов и 120 респираторов.

В Центральной городской больнице Дербента введен с 27 мая режим чрезвычайной ситуации. "Волонтеры, снабженные средствами защиты, принимают передачи у входа в больницу и передают их в здание, а персонал затем разносит все по палатам", - сообщил один из волонтеров.

Муниципальное учреждение «Дербентгорснаб» организовало для волонтеров, дежурящих в Центральной городской больнице, бесплатное питание, а один из торговых домов предоставил необходимую одноразовую посуду, контейнеры и приборы, сообщил сотрудник пресс-службы.

«Помогают добровольцы, кто чем может. Кто-то предоставил транспорт, другие отвозят, третьи расфасовывают продукты и предметы первой необходимости. Их закупаем за свой счет. Помогают фонды и меценаты», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» волонтер Рустам.

Владелец пекарни Рустам рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что по пятницам бесплатно раздает хлеб нуждающимся.

«В моем районе есть малоимущие и пенсионеры, сидящие на самоизоляции. Через добровольцев регулярно бесплатно отправляю им хлеб. Волонтеры также отвозят хлеб в медучреждения. А по пятницам для всех у меня хлеб бесплатно», - рассказал предприниматель.

Жительница Дербента назвала запоздалой помощь в борьбе с коронавирусом

Сообщение о тяжелой ситуации в Дербенте пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 29 мая. Автор сообщения заявила, что не верит официальным данным, которые, по ее мнению, занижены. "Семьями в своих домах лежали с температурой, "скорая" не приезжала. Врачи по домам не ходят. Просто страшное бедствие. В аптеках нет лекарств. Но они есть у перекупщиков в десять раз выше. Помощь пришла очень поздно. Сколько людей умерло. Об этом не говорят и не пишут. Помощь нужна была в начале апреля. Очень многих мы потеряли", - написала автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Корреспондент «Кавказского узла» связался с автором обращения. Жительница Дербента Саида рассказала, что работает экономистом в частной компании, но сейчас находится в самоизоляции без зарплаты. По ее словам, помощь медработникам и заболевшим в Дербенте стали оказывать слишком поздно, она была нужна в разгар заболеваемости пневмонией и коронавирусом в середине апреля.

«Многие знакомые и родственники заболели. Ни один врач не пришел домой, скорая помощь не приезжала. В конце апреля к сыну, которому стало плохо, вызывали «скорую». Так врачи сказали, пусть выйдет - боялись зайти домой», - рассказала она.

По словам Саиды, многие горожане переболели дома. «Двоюродная сестра сама работает медсестрой в поликлинике. К ней и другим заболевшим членам семьи домой отказались приехать врачи [...] Лекарства покупали сами, или давали деньги на них врачам», - рассказала она.

Она также пожаловалась на рост цен на лекарства в аптеках. «Во всех аптеках в разы все подорожало, власти говорили: "Проверим аптеки". Какую аптеку закрыли, кого наказали? Мы писали врачу-родственнице в Москве назначения, она покупала лекарства и нам высылала. Более 80 тысяч ушло на лечение в нашей семье», - рассказала женщина.

«Среди моих родственников 15 человек умерло, в том числе молодые. Жители писали в соцсетях, обращались к властям - никакой реакции не было. Только после совещания с Путиным начала оказываться помощь», - добавила Саида.

При этом она отметила, что и горожане из-за отсутствия информации не до конца осознавали опасность, принимали участие в массовых мероприятиях. «Но это не повод, чтобы они болели семьями и умирали из-за отсутствия внимания властей и некачественной медицинской помощи. Врачи сейчас жалуются, что кому-то не платят надбавки. А почему они молчали раньше, боялись говорить, и жаловаться в Минздрав, что не хватает лекарств и средств защиты?» - задается она вопросом.

Ранее Минздрав России заявил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает больше опасений, чем в других регионах страны. Помимо смертей от коронавируса в республике выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, с начала пандемии до 17 мая от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди также умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

От жителей города поступало много жалоб на врачей, особенно участковых, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" врач одного из медучреждений Дербента Раисат.

«Жаловались, что врачи не ходят по домам и консультируют дистанционно. Оправдание это или нет, но на первых порах нас не снабжали средствами защиты. Все врачи, и я в том числе, все покупали за свой счет – маски, защитные костюмы и очки, перчатки, даже ватные палочки для взятия мазка», - рассказала врач.

Она подтвердила, что в разгар пандемии в дербентской городской больнице был дефицит некоторых лекарств и антикоагулянтов, но сейчас, по ее словам, «все необходимые препараты есть».

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении эпидемии на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".