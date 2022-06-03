"Анжи" объявил о потере профессионального статуса

03 июня 2022, 23:53

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Российский футбольный союз (РФС) отказал махачкалинскому "Анжи" в лицензии для выступления в следующем сезоне. "Анжи" обжаловал это решение, однако РФС не допустил клуб к участию в играх второго дивизиона.

Как писал "Кавказский узел", после проигрыша 10 мая 2019 года тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 "Анжи" досрочно вылетел из Российской премьер-лиги. По итогам чемпионата России-2018/19 махачкалинская команда заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Финансовые трудности клуба не позволили ему выступать в ФНЛ и "Анжи" был намерен подать заявку на участие во второй лиге чемпионата России. Болельщики и футбольные эксперты призвали руководство "Анжи" любым способом сохранить команду.

Российский футбольный союз отказал в выдаче лицензии махачкалинскому "Анжи" для выступления в следующем сезоне второго дивизиона первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2). "Анжи" подал апелляцию на это решение, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу клуба ТАСС.

"30 мая мы должны были получить лицензию, но получили отказ. Мы подали апелляцию в Российский футбольный союз. Официальное решение будет 6 июня. Больше апелляцию мы не сможем подать", - процитировало представителя пресс-службы агентство.

Пресс-атташе футбольного клуба "Анжи" Гаджимурад Магомедрасулов заявил, что клуб не прекращал существование и подал заявку на апелляцию по решению РФС об отказе в получении лицензии, сообщило 3 июня "Матч ТВ".

"Мы получили отказ на получение лицензии и подали на апелляцию. В понедельник (6 июня) будет официальное решение РФС. Пока "Анжи" не прекращал существование. Если нам не дадут лицензию, то продолжим существование как любительская команда, либо закроют клуб", - заявил Магомедрасулов.

Однако в 21:35 мск 3 июня РФС на своем сайте сообщил, что завершил лицензирование клубов РПЛ и ФНЛ-1 и не допустил "Анжи" к участию в лиге ФНЛ-2 из-за с нарушения процедуры подачи жалоб. "Апелляционные жалобы ФК "Олимп-Долгопрудный" г. Долгопрудный и ФК «Анжи» г. Махачкала не рассматривались в связи с нарушением процедуры подачи данных жалоб. Таким образом, данные клубы не будут допущены для участия в ФНЛ-1 и ФНЛ-2 соответственно в следующем сезоне", - сказано в сообщении РФС.

ФК "Анжи" в 22.50 мск 3 июня выступил с заявлением в связи с тем, что не получил от РФС лицензию для выступления в ФНЛ-2 и объявил о потере клубом профессионального статуса.

"Отсутствие у клуба лицензии означает автоматическую утрату клубом профессионального статуса. Весь коллектив "Анжи" приложил все возможные усилия для прохождения процедуры лицензирования и до последнего надеялся на положительный исход. Руководство клуба понимает причины отказа и адекватно оценивает финансовое состояние клуба. Для погашения имеющихся задолженностей было приложено максимум усилий. К сожалению, без поддержки спонсоров и партнеров, их оказалось недостаточно", - написал в своем telegram-канале ФК "Анжи".

"Анжи благодарит каждого, кто внес свой вклад в историю развития клуба. Спасибо всем, кто на протяжении многих лет был с любимой командой и преданно верил в лучшее. Мы говорим спасибо всем футболистам, тренерам, сотрудникам клуба и персоналу команды, которые с честью и достоинством представляли цвета "Анжи"на полях России и Европы. Уважаемые болельщики! Без вас не было бы красивых игр, больших побед, истории, которую мы создавали вместе. Каждый из вас внес свой вклад в развитие любимого клуба. Вместе мы писали историю "Анжи". Вместе нам предстоит пережить тяжелейшую утрату", - заявил в своем telegram-канале ФК "Анжи".

Напомним, что когда клуб финансировал Сулейман Керимов, в "Анжи" играли звездные игроки, в том числе и из других стран, а главным тренером был назначен авторитетный голландский специалист, бывший тренер сборной России Гус Хиддинк, под руководством которого клуб в сезоне 2012-2013 годов занял наивысшее в своей истории третье место и завоевал первые бронзовые медали в истории дагестанского футбола, отмечается в материале о футбольном клубе "Анжи", опубликованном на "Кавказском узле".

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