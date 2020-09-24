Журналисты оценили имиджевые потери Керимова от истории с отмыванием денег

24 сентября 2020, 00:25

История возможного финансирования сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым зарубежной партии на фоне щедрой помощи республики не скажется на его репутации, считает заместитель главвреда «Черновика» Магомед Магомедов. Это сообщение не станет поводом для гордости, но и не вызовет раздражения у дагестанцев, уверен политолог Эдуард Уразаев.

Как писал "Кавказский узел", супруг одного из крупнейших доноров британской Консервативной партии мог тайно получать деньги от российского бизнесмена, сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова - к такому выводу пришли репортеры программы "Би-би-си" "Панорама", которые изучили файлы FinCEN (одного из самых закрытых бюро Минфина США). Как выяснили журналисты, Любовь Чернухина (жена бывшего замминистра финансов России Владимира Чернухина) пожертвовала правящей партии тори 1,7 млн фунтов стерлингов (2,2 млн долларов) после того, как на счет ее мужа в 2016 году поступили 8 миллионов долларов от компании Definition Services, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и связанной с Керимовым.

Уроженец Дербента Сулейман Керимов — российский предприниматель, совладелец ряда крупных компаний, акционер "Уралкалия", член Совета Федерации от Дагестана. Сулейман Керимов известен в Дагестане, и особенно в Дербенте, своими благотворительными проектами. 30 января 2018 года Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в так называемый "Кремлевский список", составленный Минфином США по требованию нового закона о противодействии противникам этой страны, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Сулеймане Керимове.

Заместитель главреда газеты «Черновик» Магомед Магомедов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что не слышал истории, связывающей Керимова с Чернухиным.

«Уверен, если бы история возможного финансирования Керимовым зарубежной партии активно обсуждалась в соцсетях, то вряд ли бы она была для дагестанского сенатора со знаком "минус". На фоне его финансовой щедрости упоминаемое «влияние» Керимова на британскую партию было бы оценено коротко: «Вот молодец! У нас, дагестанцев, теперь своя партия в Англии есть», - считает журналист.

Сообщение «Би-би-си» о Керимове стало новостью, но после ранее прозвучавших сообщений о подозрениях в переводе денег сенатора виолончелисту Сергею Ролдугину и претензий французской полиции к сенатору за неуплату налогов подобная информация не удивляет, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог Эдуард Уразаев.

История, связывающая Сулеймана Керимова и Сергея Ролдугина, происходила при передача долга телекоммуникационной компании «НТК» разным компаниям, в результате которой структуры Ролдугина получили деньги от Ростелекома, сообщило издание «Тhe Insider» в апреле 2016 года. По данным издания, Керимов дал около 4 млрд в долг своей же компании – «НТК», но к омпания и не думала гасить долг: до 2010 года он так и висел над «НТК», а в 2010 году Керимов отказывается от права требования 4 млрд., он переписывает долг на структуру Ролдугина, который платит за это за 1 доллар. 20 ноября 2017 года Сулейман Керимов был задержан во Франции и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Летом 2018 года французские правоохранители сняли с Керимова обвинения и перевели его в статус свидетеля, и Керимов вернулся к работе в Совете Федерации. При этом суд не вернул Керимову сумму залога, под который он ранее был отпущен на свободу. Подробнее о том, в чем обвиняли миллиардера французские власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции".

«Проблема только в том, что институты гражданского общества во всем мире не имеют достаточных прав и ресурсов для получения полной информации и доказательной базы, что признают и эксперты «Би-би-си». Что касается возможного влияния Керимова на политику в Великобритании, то не думаю, что это повод для гордости для большинства дагестанцев. Но и раздражаться из-за того, что он мог бы в большей степени помогать республике, население не будет после направления им 1,5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в республике. Возможное влияние Керимова в Великобритании важно, в большей степени, для окружения сенатора, которое может использовать этот факт как демонстрацию его могущества», - заявил Уразаев.

Сулейман Керимов выделил более 1,5 миллиарда рублей на помощь дагестанским врачам, закупку дорогостоящих аппаратов искусственной вентиляции легких, тепловизоры и многое другое – список необходимого предоставили в республиканском Минздраве и в нашей Дербентской центральной городской больнице, сообщил в мае РИА "Дагестан". Закупленное на деньги Керимова оборудование для Дербентской больницы, по словам сотрудника городской администрации, не были установлены вовремя.

Если люди видят своего земляка, обладающего уникальными возможностями, способностями и талантами, то они испытывают гордость за него, даже если эти способности имеют какое-то отрицательное значение или смысл, уверен главред информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«В данном случае не думаю, что информация о возможном влиянии Керимова на процессы в Великобритании вызывает раздражение. Люди в Дагестане понимают, что Керимов, как обеспеченный человек, сделал для республики больше других, может даже больше всех взятых предпринимателей и политиков. Поэтому предъявлять ему претензии заниматься тем или иным делом - я не слышал и не читал об этом в СМИ или пабликах», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Фатуллаев.

По его мнению, информация «Би-би-си» может быть фейком в русле обвинений России во вмешательстве в политику, особенно в выборы, в ведущих западных странах. В то же время он отметил, что часть общества понимает, что многие государства влияют или пытаются влиять на политические процессы важных для них стран, в том числе и в период, когда там проходят выборы. По мнению Фатуллаева, подобные процессы являются частью международной политики практически любой сильной страны.

«Не исключаю, что Керимов мог быть использован в подобной политической игре, тем более что ранее он обвинялся во вмешательстве в политику США, приобретая акции ведущих корпораций, у него был скандал в Ницце», - говорит Фатуллаев.

30 января 2018 года Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в так называемый "Кремлевский список", составленный Минфином США по требованию нового закона о противодействии противникам этой страны, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Сулеймане Керимове.

Отметим, что это уже не первый проект Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). В апреле-мае 2016 года консорциум обнародовал расследование "Панамский архив" о сделках и офшорах известных политиков. В число тех, кто был упомянут в расследовании, попал Сулейман Геремеев – член Совета Федерации от Чеченской Республики с 2010 года, 37 физических и юридических лиц, аффилированных с Арменией, 85 уроженцев Грузии, а также 127 физических лиц, аффилированных с Азербайджаном, в том числе дочери президента страны Лейла и Арзу Алиевы.