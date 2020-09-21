Сенатор от Дагестана и сын азербайджанского министра упомянуты в расследовании об отмывании денег

21 сентября 2020, 21:06

Деньги сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова могли стать частью пожертвований на деятельность британской Консервативной партии, а связанная с сыном бывшего министра нацбезопасности Азербайджана фирма получала деньги от российского оператора МТС, говорится в материалах Международного консорциума журналистских расследований.

Как писал "Кавказский узел", это уже не первый проект Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). В апреле-мае 2016 года консорциум обнародовал расследование "Панамский архив" о сделках и офшорах известных политиков. В число тех, кто был упомянут в расследовании, попал Сулейман Геремеев – член Совета Федерации от Чеченской республики с 2010 года, 37 физических и юридических лиц, аффилированных с Арменией, 85 уроженцев Грузии, а также 127 физических лиц, аффилированных с Азербайджаном, в том числе дочери президента страны Лейла и Арзу Алиевы.

Информация о схемах по отмыванию денег через американские банки и многомиллионных сомнительных сделках, в которых принимали участие в том числе российские бизнесмены, обнародована в рамках нового проекта Международного консорциума журналистских расследований «Кассандра». В этом проекте более 400 репортеров из почти 90 стран мира изучали документы FinCEN - одного из самых закрытых бюро Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма. Документы FinCEN получили журналисты американского издания BuzzFeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ).

FinCEN собирает данные о передвижении средств с банков и передает их другим ведомствам. Банки должны информировать FinCEN о всех своих подозрениях в отношении транзакций в долларах США, даже если они совершались за пределами страны. Большая часть слитых документов — это отчеты о подозрительной деятельности, или SAR (suspicious activity report), которые банки подавали в FinCEN, отмечается в публикации на сайте издания «Важные истории», которое стало партнером проекта «Кассандра» в России. В новом расследовании вновь присутствуют высокопоставленные чиновники, а также крупные бизнесмены, в том числе из России.

Деньги сенатора от Дагестана связали с донором британских консерваторов

Супруг одного из крупнейших доноров британской Консервативной партии мог тайно получать деньги от российского бизнесмена, сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова - к такому выводу пришли репортеры программы «Би-би-си» "Панорама", которые изучили файлы FinCEN. Об этом говорится в статье «Досье FinCEN: донора британских консерваторов связали с деньгами Керимова», опубликованной на сайте «Русской службы «Би-би-си» 20 сентября.

Как выяснили журналисты, Любовь Чернухина (жена бывшего замминистра финансов России Владимира Чернухина) пожертвовала правящей партии тори 1,7 млн фунтов стерлингов (2,2 млн долларов) после того, как на счет ее мужа в 2016 году поступили 8 миллионов долларов от компании Definition Services, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и связанной с Сулейманом Керимовым.

Уроженец Дербента Сулейман Керимов — российский предприниматель, совладелец ряда крупных компаний, акционер "Уралкалия", член Совета федерации от Дагестана. Сулейман Керимов известен в Дагестане, и особенно в Дербенте, своими благотворительными проектами. 30 января 2018 года Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в так называемый "Кремлевский список", составленный Минфином США по требованию нового закона о противодействии противникам этой страны, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Сулеймане Керимове.

Транзакция на счет Владимира Чернухина упоминалась в отчете сотрудников Deutsche Bank в Нью-Йорке среди других сделок этой офшорной компании на сумму 278,5 млн долларов. Платеж Чернухину на сумму 8 млн долларов был сделан офшорной компанией Definition Services, которая управляется трастом, финансируемым Керимовым, и контролируется его детьми. Когда Deutsche Bank обрабатывал платеж, клерк послал запросы в другой банк, участвовавший в транзакции. В ответе было указано, что платеж был "кредитом между двумя сторонами, нацеленным на поддержку будущих проектов занимателя в сфере недвижимости". Кроме того, сообщалось, что Definition Services занималась инвестициями в недвижимость.

Несмотря на этот ответ, Deutsche Bank все равно счел транзакцию подозрительной и направил соответствующий отчет в FinCEN, отметив связь с Керимовым и назначение платежа Чернухину. В отчете говорилось, что Definition Services зарегистрирована и ведет операции из юрисдикции высокого риска, а "коммерческая цель транзакции и отношения между сторонами не могут быть определены".

Супруги Чернухины - одна из самых знаменитых русских пар Великобритании - имеют британское гражданство и живут в Лондоне. 52-летний Владимир Чернухин - бывший заместитель министра финансов России и председатель Внешэкономбанка (ВЭБ). Он покинул страну в 2004 году вскоре после увольнения из ВЭБа. 47-летняя Любовь Чернухина стала донором Консервативной партии в 2012 году. Любовь Чернухина значится директором четырех компаний в Великобритании. У одной из них адрес для корреспонденций совпадал с адресом, который был указан в банковских документах о переводе 8 млн долларов ее мужу от Definition Services.

Большая часть пожертвований Консервативной партии от Чернухиной - более 1,5 млн фунтов (1,9 млн долларов) - пришлась на период после 29 апреля 2016 года, когда на счет ее мужа поступило 8 млн долларов - предположительно, от Керимова. Жертвовались ли тори именно эти деньги, неизвестно, отмечается в статье.

"Чернухины, какими бы приятными людьми они ни были, - не те люди, которым следует делать пожертвования в пользу британских политических партий", - приводит издание слова журналиста Эдварда Лукаса, дававшего показания в ходе парламентского расследования российского влияния. Отметим, что в последние годы в Великобритании часто обсуждается тема пожертвований политическим партиям от богатых британцев российского происхождения. В вышедшем в июле докладе парламентского комитета по разведке и безопасности отмечалось, что такие взносы могут "содействовать усилению российского влияния".

Юристы Сулеймана Керимова заявили, что он отрицает все обвинения, сделанные программой "Панорама", и не имел вообще никакого отношения к Чернухину. Адвокаты Чернухиных отказались комментировать, получал ли Владимир Чернухин 8 млн долларов, но заявили, что "госпожа Чернухина никогда не получала деньги от Керимова или какой-то связанной с ним компании", а "ее пожертвования Консервативной партии никогда не были запятнаны отношениями с Кремлем или каким-то другим влиянием". Кроме того, все ее пожертвования были задекларированы в соответствии с правилами британской избирательной комиссии, отмечается в статье.

20 ноября 2017 года Сулейман Керимов был задержан во Франции и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Летом 2018 года французские правоохранители сняли с Керимова обвинения и перевели его в статус свидетеля, и Керимов вернулся к работе в Совете федерации. При этом суд не вернул Керимову сумму залога, под который он ранее был отпущен на свободу. Подробнее о том, в чем обвиняли миллиардера французские власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции".

МТС платила фирме, связанной с сыном министра нацбезопасности Азербайджана

В отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN обнаружены платежи одной из крупнейших российских телекоммуникационных компаний МТС в адрес офшорной компании, близкой к сыну бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова Анару Махмудову. Об этом говорится в статье «Сомнения на миллионы долларов: друзья Путина, лоббисты, чиновники — в подозрительных транзакциях американских банков», опубликованной на сайте издания «Важные истории» 20 сентября.

Как выяснили журналисты, оператор МТС с 2015 года заплатил 5,3 миллиона долларов офшорной компании Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, которой распоряжался Анар Махмудов. По данным файлов FinCEN, МТС перевела этой компании деньги в несколько переводов, а в 2016 году владелец Caspian Telecommunication Ltd Аяз Керимов в Азербайджане был объявлен в розыск по делу о присвоении и растрате средств в особо крупных размерах. Эльдар Махмудов был освобожден от должности министра нацбезопасности в октябре 2015 года во время большого уголовного расследования, которое привело к тому, что Аяз Керимов оказался в розыске, отмечается в статье.

В ней также указывается, что бизнес Caspian Telecommunication Ltd достиг государственных масштабов: в 2015 году ее «дочка» Cartburg Networks Corp подписала в Баку соглашение с белорусским «Белтелекомом» на оказание услуг международной электросвязи. Соглашение с «дочкой» малоизвестной офшорной фирмы подписали и некоторые республиканские госкомпании, без ведома которых невозможно работать на азербайджанском телекоммуникационном рынке, обратили внимание журналисты.

В МТС «Важным историям» сообщили, что у компании «нет и никогда не было бизнеса в Азербайджане». Платежи объяснили тем, что в декабре 2013 года МТС и Caspian Telecommunication «заключили типовой договор об услугах международной связи, по которому стороны осуществляли обычный двусторонний обмен голосовым трафиком на мобильные номера МТС в России, Украине и Армении, а также на мобильные и фиксированные номера в Азербайджане». В МТС подчеркнули, что договор действовал в 2014 и 2015 годах, и его рамках платежи за обмен трафиком осуществлялись в обе стороны.