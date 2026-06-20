Бастрыкин затребовал доклад по делу Гаруновой

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Глава Следкома России поручил провести проверку в связи с содержанием под стражей по делу о мошенничестве беременной Джамили Гаруновой.

Как писал "Кавказский узел", беременная Джамиля Гарунова четыре месяца содержится в СИЗО Хасавюрта. Преследование было инициировано после того, как Джамиля ушла от мужа, регулярно избивавшего ее, отметил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана. Прокуратура и уполномоченный по правам человека должны обеспечить соблюдение прав Джамили Гаруновой, указали пользователи соцсети. Бывший супруг настаивает, что дал Джамиле Гаруновой 3,5 миллиона на развитие бизнеса, девушка утверждает, что он открыл карты на ее имя, но сам снимал с них деньги. Преследование Гаруновой по делу о мошенничестве инициировано в Хасавюрте на фоне тесных связей ее бывшего мужа с силовиками в этом городе.

Председатель СК России поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту совершения противоправных действий в отношении жительницы Республики Дагестан.



В публичном пространстве широкий резонанс вызвала информация о том, что в городе Махачкале беременная женщина содержится под стражей по обвинению в мошенничестве, по заявлению бывшего мужа. Вместе с тем, ее заявления о систематических избиениях бывшим супругом не привели к возбуждению уголовного дела. Отмечалось, что суд избрал меру пресечения из-за нарушений условий домашнего ареста, которые были связаны с посещением врача во время беременности. По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Супруну А.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщил сегодня Следком России в своем Telegram-канале.