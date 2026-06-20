×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:01, 20 июня 2026

Жители Сепараторного поселка потребовали вмешательства властей в земельный конфликт

Скриншот публикации https://www.instagram.com/makhachkala_/reel/DZx0XRlgAf6 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть жителей Тарки угрожают жителям Сепараторного поселка и оказывают на них давление, чтобы они остановили строительство домов и переселились в другое место, заявили авторы видеообращения к главе правительства Дагестана. Они потребовали реакции чиновников на происходящее.

Как информировал "Кавказский узел", еще в мае 2018 года жители трех пригородных поселков Махачкалы провели сход, на котором потребовали воссоздать Таркинский район, включив туда их поселения, а также более восьми тысяч гектаров земель федерального значения. В сходе приняли участие 1500 человек, проживающие в поселках Тарки, Кяхулай и Альбурикент.

В Махачкале остается актуальная проблема с самостроями. Так, еще в 2018 году судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В январе 2023 года махачкалинцы рассказали, что в городе продолжают активно возводиться самострои, несмотря на объявленную властями борьбу против них.

Видеообращение жителей Сепараторного поселка к главе правительства Дагестана Магомеду Рамазанову 19 июня опубликовал Instagram*-паблик makhachkala_. На кадрах показано несколько десятков мужчин. Один из них выступает на камеру.

"Мы, жители Сепараторного поселка, хотим обратиться к Рамазанову Магомеду - именно к вам с просьбой вмешаться в ту ситуацию, которая сегодня создана с таркинской стороны. На сегодня к нам пытаются прийти и словесно, физически, испугать нас, дать нам понять, что эти земли у нас отберут", - сказал он на кадрах видео.

Житель Сепараторного поселка заявил, что жители Тарки утверждают, что будто бы у них есть поддержка со стороны одного из высокопоставленных чиновников. Именно по этой причине жители Сепараторного поселка обратились к председателю правительства Дагестана. Если реакции со стороны властей не последует, то возможна эскалация конфликта, подчеркнул он. "Мы не зачинщики этого конфликта, мы не хотим этого конфликта", - сказал житель Сепараторного поселка.

На 13.00 мск 20 июня этот в Instagram*-паблике makhachkala_, на который подписано около 245 тысяч пользователей, набрал 683 отметки "Нравится" и 306 комментариев. Часть их авторов призвала решать спор в правовом поле.

"С учётом того, что мы живём в правовом государстве, нужно решить вопрос в рамках действующего законодательства. Правовую оценку надо дать", - написал murtazali.magomedov.

"Как так можно? Какое имеют права забирать землю?" - задался вопросом пользователь mumishka290.

"Пора прекратить эти раздоры раз и навсегда. Вы о чём? Человек строится и живёт там, где он приобрёл землю", - заявила ptichka889.

"Точно возвращаемся в 90-е, вновь эти разборки", - отметила 2026marjana.

Еще одна часть комментаторов потребовала проведения проверки уполномоченными органами. "Не помешало бы сделать проверку и забрать у тех, кто присвоил участки", - отметил _abrek0595.

"Вы лучше объясните, кто вам дал право застроить весь этот район", – заявила bammatova_5555.

"Стыдно даже комментарии читать. Живите да уже дружно", – подчеркнул пользователь d.milya.a.

На 13.00 мск 20 июня на сайтах главы и правительства Дагестана нет комментариев относительно видеообращения жителей Сепараторного поселка.

"Кавказский узел" также писал, что в 2013 году в местности Караман под Махачкалой происходили массовые беспорядки, а в 2014 году жители сел Тарки, Кяхулай и Альбурикент проводили в Карамане голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане". В июне 2018 года свыше 200 жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района и села Талги в пригороде Махачкалы провели сход, на котором потребовали от властей республики добиться прекращения отъема земель сельхозназначения у кумыков.

Кумыки – народ, этническую основу которого составило коренное население равнинных территорий Дагестана. Небольшие группы кумыков живут в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии, говорится в материале "Кумыки" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Елена Михайлова. Кадр из видео https://vk.com/wall-62316332_12803
08:44, 20 июня 2026
Сирота из Волгоградской области девять лет добивается положенного ей по закону жилья
06:47, 20 июня 2026
Военнослужащий из Дагестана убит в СВО
Следственный комитет. Фото: https://sledcom.ru/
17:14, 19 июня 2026
Жительница Дагестана заподозрена в оправдании терроризма
Заправка в Махачкале. Фото: https://riadagestan.ru/
16:25, 19 июня 2026
Жители Махачкалы пожаловались на ограничения при покупке бензина
Джамиля Гарунова. Фото: https://t.me/KhadulaevShamil/17082
11:23, 19 июня 2026
Обвинения в мошенничестве стали поводом для преследования Джамили Гаруновой
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:00, 19 июня 2026
Карапетян Самвел
Баграт Галстанян. Фото www.aysor.am https://www.aysor.am/ru/news/2023/03/07/Баграт-Галстанян/2067088
10:53, 19 июня 2026
Архиепископ Баграт Галстанян
Айшат Кадырова. Фото https://grozny.tv/news/society/63632
11:00, 18 июня 2026
Айшат Кадырова
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/DZws6rTvT9p (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
20 июня 2026, 11:40
Объявление о повышении цен на проезд вызвало недовольство жителей Сухума

Свалка на улице Новоселов в Сочи. Фото Алексея Баранова
20 июня 2026, 04:49
Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе

Алла Соболева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 июня 2026, 02:50
Гособвинитель потребовал реального срока для Аллы Соболевой

Акция протеста в Тбилиси. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=vK-H6h6AV_w
19 июня 2026, 23:52
Демонстранты в Тбилиси возмущены приговором Георгию Чахунашвили

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше