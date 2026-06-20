Жители Сепараторного поселка потребовали вмешательства властей в земельный конфликт

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Часть жителей Тарки угрожают жителям Сепараторного поселка и оказывают на них давление, чтобы они остановили строительство домов и переселились в другое место, заявили авторы видеообращения к главе правительства Дагестана. Они потребовали реакции чиновников на происходящее.

Как информировал "Кавказский узел", еще в мае 2018 года жители трех пригородных поселков Махачкалы провели сход, на котором потребовали воссоздать Таркинский район, включив туда их поселения, а также более восьми тысяч гектаров земель федерального значения. В сходе приняли участие 1500 человек, проживающие в поселках Тарки, Кяхулай и Альбурикент.

В Махачкале остается актуальная проблема с самостроями. Так, еще в 2018 году судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В январе 2023 года махачкалинцы рассказали, что в городе продолжают активно возводиться самострои, несмотря на объявленную властями борьбу против них.

Видеообращение жителей Сепараторного поселка к главе правительства Дагестана Магомеду Рамазанову 19 июня опубликовал Instagram*-паблик makhachkala_. На кадрах показано несколько десятков мужчин. Один из них выступает на камеру.

"Мы, жители Сепараторного поселка, хотим обратиться к Рамазанову Магомеду - именно к вам с просьбой вмешаться в ту ситуацию, которая сегодня создана с таркинской стороны. На сегодня к нам пытаются прийти и словесно, физически, испугать нас, дать нам понять, что эти земли у нас отберут", - сказал он на кадрах видео.

Житель Сепараторного поселка заявил, что жители Тарки утверждают, что будто бы у них есть поддержка со стороны одного из высокопоставленных чиновников. Именно по этой причине жители Сепараторного поселка обратились к председателю правительства Дагестана. Если реакции со стороны властей не последует, то возможна эскалация конфликта, подчеркнул он. "Мы не зачинщики этого конфликта, мы не хотим этого конфликта", - сказал житель Сепараторного поселка.

На 13.00 мск 20 июня этот в Instagram*-паблике makhachkala_, на который подписано около 245 тысяч пользователей, набрал 683 отметки "Нравится" и 306 комментариев. Часть их авторов призвала решать спор в правовом поле.

"С учётом того, что мы живём в правовом государстве, нужно решить вопрос в рамках действующего законодательства. Правовую оценку надо дать", - написал murtazali.magomedov.

"Как так можно? Какое имеют права забирать землю?" - задался вопросом пользователь mumishka290.

"Пора прекратить эти раздоры раз и навсегда. Вы о чём? Человек строится и живёт там, где он приобрёл землю", - заявила ptichka889.

"Точно возвращаемся в 90-е, вновь эти разборки", - отметила 2026marjana.

Еще одна часть комментаторов потребовала проведения проверки уполномоченными органами. "Не помешало бы сделать проверку и забрать у тех, кто присвоил участки", - отметил _abrek0595.

"Вы лучше объясните, кто вам дал право застроить весь этот район", – заявила bammatova_5555.

"Стыдно даже комментарии читать. Живите да уже дружно", – подчеркнул пользователь d.milya.a.

На 13.00 мск 20 июня на сайтах главы и правительства Дагестана нет комментариев относительно видеообращения жителей Сепараторного поселка.

"Кавказский узел" также писал, что в 2013 году в местности Караман под Махачкалой происходили массовые беспорядки, а в 2014 году жители сел Тарки, Кяхулай и Альбурикент проводили в Карамане голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане". В июне 2018 года свыше 200 жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района и села Талги в пригороде Махачкалы провели сход, на котором потребовали от властей республики добиться прекращения отъема земель сельхозназначения у кумыков.

Кумыки – народ, этническую основу которого составило коренное население равнинных территорий Дагестана. Небольшие группы кумыков живут в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии, говорится в материале "Кумыки" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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