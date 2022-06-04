Глава Избербаша сообщил о гибели росгвардейца на Украине

04 июня 2022, 15:40

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Житель Избербаша Зубайру Зубайруев погиб на Украине, его родным вручен орден Мужества, сообщил глава города. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 134 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащий Магомед Нурмагомедов из села Голотль стал 133-м уроженцем Донбасса, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Родным погибшего на Украине жителя Избербаша передан орден Мужества, сообщил глава Избербаша Магомед Исаков. "Вместе с семьей погибшего в ходе специальной военной операции на Украине избербашца Зубайру Зубайруева посетили махачкалинский Дом дружбы, где глава Дагестана Сергей Меликов и начальник штаба – первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Власенко вручили ордена Мужества семьям сотрудников и военнослужащих Росгвардии", - сообщил Исаков в своем Telegram-канале 4 июня.

Сергей Меликов информировал о прошедшей встрече на своем сайте, однако имена погибших не назвал.

Всего награды были вручены родным восьмерых погибших, следует из сюжета РГВК "Дагестан", опубликованном в Telegram-канале телекомпании.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 134 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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