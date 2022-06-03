Власти Шамильского района сообщили о гибели военного на Украине

03 июня 2022, 15:09

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Военнослужащий Магомед Нурмагомедов из села Голотль погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Шамильского района Дагестана. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель не менее 133 уроженцев республики.

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Пайзула Багомедов стал 132-м уроженцем Дагестана, гибель которого подтвердили власти.

Уроженец села Голотль, 26-летний военнослужащий Магомед Нурмагомедов погиб на Украине, он посмертно представлен к государственной награде, сообщила сегодня администрация Шамильского района.

Похороны Нурмагомедова состоялись 2 июня в его родном селе. Власти района выразили соболезнования его родным и близким, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 133 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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