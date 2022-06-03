Магомед Нурмагомедов. Фото https://t.me/vesti_shamilskiy/858

03 июня 2022, 15:09

Власти Шамильского района сообщили о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий Магомед Нурмагомедов из села Голотль погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Шамильского района Дагестана. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель не менее 133 уроженцев республики.

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Пайзула Багомедов стал 132-м уроженцем Дагестана, гибель которого подтвердили власти

Уроженец села Голотль, 26-летний военнослужащий Магомед Нурмагомедов погиб на Украине, он посмертно представлен к государственной награде, сообщила сегодня администрация Шамильского района.

Похороны Нурмагомедова состоялись 2 июня в его родном селе. Власти района выразили соболезнования его родным и близким, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 133 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Число убитых на Украине бойцов с Кавказа превысило количество погибших силовиков в СКФО за 8 лет", "Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине", "Мэрия Черкесска сообщила о гибели на Украине генерал-майора Боташева".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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  • Астраханский военный похоронен в родном селе

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