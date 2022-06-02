Мэрия Черкесска сообщила о гибели на Украине генерал-майора Боташева

02 июня 2022, 17:11

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Генерал-майор военно-воздушных сил в отставке Канамат Боташев погиб на Украине, его похороны прошли сегодня в Карачаевске, сообщила мэрия Черкесска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее пяти уроженцев Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что с начала военной операции на Украине власти Карачаево-Черкесии лишь 10 марта сообщили о четверых погибших уроженцах республики

В Карачаевске сегодня прошли похороны летчика, генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева, погибшего во время военной операции на территории Украины. Президент России Владимир Путин присвоил Боташеву звание Героя России посмертно, сообщила сегодня мэрия Черкесска.

Глава республики Рашид Темрезов выразил соболезнования родственникам погибшего. Он сообщил, что Боташев "записался добровольцем для участия в специальной военной операции на Украине, несмотря на то, что находился на заслуженном отдыхе", - сказал глава республики. В гордуму Карачаевска направлено предложение рассмотреть на ближайшем заседании вопрос о присвоении центральной площади имени Героя России Канамата Боташева, приводятся слова главы республики на сайте мэрии Черкесска.

Боташеву было 63 года, он родился в селе Нижняя Теберда Карачаево-Черкесии. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.М. Комарова и Академию Генштаба России. С 2008 по 2010 год командовал авиадивизией Забайкальского военного округа, с 2010 по 2012 год - авиабазой в Воронеже, сообщило сегодня РИА "Новости".

В 2012 году Канамат Боташев под Петрозаводском попросил знакомого военного прокатить его на истребителе СУ-27, доступа к которому он не имел. В воздухе генерал попытался выполнить фигуру высшего пилотажа, однако самолет разбился. Пилоты успели катапультироваться, но были уволены из армии и попали под суд. Суд приговорил Боташева к лишению свободы на четыре года (условно), а также обязал возместить ущерб, выплатив пять миллионов рублей, сообщило 24 апреля 2013 года РАПСИ.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум пяти уроженцев Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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