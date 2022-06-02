Глава Избербаша сообщил о гибели офицера на Украине

02 июня 2022, 09:37

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Старший лейтенант Пайзула Багомедов погиб на Украине, сообщил глава Избербаша. С начала спецоперации официально подтверждена гибель там не менее 132 уроженцев Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", к 1 июня общее число уроженцев Дагестана, гибель которых во время спецоперации на Украине была подтверждена официально, составило, по меньшей мере, 131.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Избербаша, старший лейтенант медицинской службы Пайзула Багомедов, сообщил глава города Магомед Исаков.

По словам главы города, 1 июня он провел встречу с Алибеком и Разият Багомедовыми – родителями погибшего военного. "В рамках нашей встречи вручил отцу Пайзулы Багомедова государственную награду Российской Федерации, учреждённую указом президента РФ Владимира Владимировича Путина – Орден Мужества, к сожалению, посмертно", – написал градоначальник минувшей ночью в своем Telegram-канале.

В мероприятии приняли участие председатель Горсобрания депутатов Расул Бакаев, военный комиссар города Даитбек Шахбанов, председатель Совета ветеранов ВОВ и труда Абдулкасим Абусалимов, сказано в публикации.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 132 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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