Глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков (в центре) с родителями погибшего Пайзулы Багомедова. Скриншот публикации в Telegram-канале Магомеда Исакова https://t.me/s/glavaizberbasha/466

02 июня 2022, 09:37

Глава Избербаша сообщил о гибели офицера на Украине

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Старший лейтенант Пайзула Багомедов погиб на Украине, сообщил глава Избербаша. С начала спецоперации официально подтверждена гибель там не менее 132 уроженцев Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", к 1 июня общее число уроженцев Дагестана, гибель которых  во время спецоперации на Украине была подтверждена официально, составило, по меньшей мере, 131.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Избербаша, старший лейтенант медицинской службы Пайзула Багомедов, сообщил глава города Магомед Исаков.

По словам главы города, 1 июня он провел встречу с Алибеком и Разият Багомедовыми – родителями погибшего военного. "В рамках нашей встречи вручил отцу Пайзулы Багомедова государственную награду Российской Федерации, учреждённую указом президента РФ Владимира Владимировича Путина – Орден Мужества, к сожалению, посмертно", – написал градоначальник минувшей ночью в своем Telegram-канале.

В мероприятии приняли участие председатель Горсобрания депутатов Расул Бакаев, военный комиссар города Даитбек Шахбанов, председатель Совета ветеранов ВОВ и труда Абдулкасим Абусалимов, сказано в публикации.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 132 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Число убитых на Украине бойцов с Кавказа превысило количество погибших силовиков в СКФО за 8 лет", "Власти Камышинского района сообщили о гибели военного на Украине", "Власти Харабалинского района сообщили о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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