Власти Хивского района сообщили о гибели двух военных на Украине

01 июня 2022, 19:45

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Лейтенант Мизамудин Зульфикаров и ефрейтор Ямудин Асланов погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Хивского района. С начала военной операции подтверждена гибель там не менее 131 уроженца Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Абедин Магомедов из Дагестанских Огней стал 129-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Военнослужащие Вооруженных сил России Мизамудин Зульфикаров и Ямудин Асланов погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Хивского района.

Мизамудину Зульфикарову из села Чере было 23 года. После школы он поступил в Смоленскую академию войсковой противовоздушной обороны, по окончании академии лейтенант был направлен командиром взвода в войсковую часть в Челябинской области. Он погиб на Украине 26 апреля, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Ямудин Асланов родился в селении Кашкент. В 2018 году был призван на срочную службу, по ее окончании заключил контракт. Асланов служил в звании ефрейтора водителем-гранатометчиком. Погиб 21 апреля, ему было 24 года, указано в сообщении.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там, по меньшей мере, 131 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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