Отцу погибшего на Украине дагогнинца передан орден Мужества. Скриншот https://t.me/dagogni_press/667

31 мая 2022, 18:55

Отцам погибших на Украине дагогнинцев переданы ордена Мужества

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Абедин Магомедов и Роман Нуров, погибшие в ходе спецоперации на Украине, посмертно награждены орденами Мужества, сообщила сегодня администрация Дагестанских Огней. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 129 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что житель села Аглоби Дербентского района Гасанбек Агабеков стал 128-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Глава города Дагестанские Огни Джалалутдин Алирзаев и военный комиссар Фарид Мусаев вручили сегодня ордена Мужества отцам Рената Нурова и Абедина Магомедова, погибших в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня пресс-служба администрации города.

"Мы обязательно увековечим имена всех погибших дагогнинцев и в скором времени установим мемориальную доску в сквере Победы", - приводятся слова мэра в Telegram-канале администрации Дагестанских Огней. 

Из приложенного к записи видео следует, что указ о награждении Абедина Магомедова (посмертно) был подписан президентом России 21 апреля. Ранее администрация города на своем сайте и в Telegram-канале не сообщала о его гибели. О гибели 22-летнего Рената Нурова администрация Дагогней сообщила 11 апреля

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там, по меньшей мере, 129 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Число убитых на Украине бойцов с Кавказа превысило количество погибших силовиков в СКФО за 8 лет", "Власти Ботлихского района сообщили о гибели добровольца на Украине", "Глава Дербентского района сообщил о гибели двух земляков на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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