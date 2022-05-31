Власти Харабалинского района сообщили о гибели военного на Украине

31 мая 2022, 21:29

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Сержант Марат Кадргалиев погиб на Украине, посмертно он награжден медалью "Золотая Звезда" и удостоен звания Героя России, сообщила администрация Харабалинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 20 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Рауль Сабралиев из села Болдырево стал 19-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сержант вооруженных сил России Марат Канатович Кадргалиев, погибший на Украине, награжден медалью "Золотая звезда" с присвоением звания Героя России (посмертно), сообщила администрация Харабалинского района Астраханской области.

Его похороны состоялись 8 апреля, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 30 мая. Ранее на сайте и в Telegram-канале администрации Харабалинского района не сообщалось о его гибели.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 20 уроженцев Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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