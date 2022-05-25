Власти сообщили о гибели астраханца на Украине

25 мая 2022, 14:45

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Рауль Сабралиев из села Болдырево погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 19 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что морпех Эдгар Булкунтаев стал 18-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Погибший на Украине Рауль Сабралиев похоронен сегодня в Болдырево Астраханской области, сообщила администрация Володарского района.

Раулю было 28 лет, после школы он получил специальность учителя физкультуры. После подписания контракта на военную службу участвовал в операции в Сирии, служил в инженерных войсках. Рауль Сабралиев представлен к государственной награде, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 19 уроженцев Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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