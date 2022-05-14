Эдгар Булкунтаев. Скриншот фотографии, опубликованной 12.05 на странице в соцсети "ВКонтакте" Руслана Бисенова, https://vk.com/glava.bisenov?w=wall643350194_1391%2Fall

14 мая 2022, 16:21

Глава Красноярского района сообщил о гибели морпеха на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Эдгар Булкунтаев из села Алча погиб на Украине, сообщил глава Красноярского района Астраханской области. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там не менее 18 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что рядовой  Александр Савенков из Икрянинского района стал 17-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец Красноярского района Астраханской области Эдгар Булкунтаев погиб на Украине, сообщил глава района Руслан Бисенов.  По его словам,  Булкунтаеву был 31 год. Он родился поселке Алча. В 2010 году был призван в армию, а в 2012-м году заключил первый контракт, участвовал в военной операции в Сирии. Имеет звание старшего сержанта, был заместителем командира взвода 1-го стрелкового отделения снайперов стрелкового взвода снайперов 1-го батальона морской пехоты, говорится в сообщении от 12 мая на странице Бисенова в соцсети "ВКонтакте".

"У Эдгара остались мама, жена и двое дочерей", - написал Бисенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 17 уроженцев Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти Табасаранского района сообщили о гибели военного на Украине", "Мемориальная доска открыта в память о погибшем на Украине ставропольце", "Власти Волгоградской области сообщили о гибели трех военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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