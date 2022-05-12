12 мая 2022, 16:48

Власти Икрянинского района сообщили о гибели солдата на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовой Александр Савенков погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Икрянинского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель не менее 17 уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Безусов из поселка Красные Баррикады стал 16-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Рядовой Александр Савенков погиб на Украине, ему было 25 лет, сообщила сегодня администрация Икрянинского района. 

"Указом Президента Российской Федерации рядовой Савенков Александр Александрович (...) награжден орденом Мужества. Посмертно", - говорится в Telegram-канале районной администрации.

Похороны солдата прошли сегодня в селе Трудфронт. Администрация района выразила соболезнования родным Александра - бабушке, которая его воспитала, и тете, указано в сообщении.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 17 уроженцев Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти Магарамкентского района сообщили о гибели военного на Украине", "Глава Минеральных Вод сообщил о гибели земляка на Украине", "Власти Азовского района сообщили о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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