Власти Икрянинского района подтвердили гибель контрактника на Украине

10 мая 2022, 11:33

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Александр Безусов из поселка Красные Баррикады погиб на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила администрация Икрянинского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 16 уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", рядовой Султанбек Шагимов из села Алтынжар погиб на Украине, сообщила администрация Володарского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 16 уроженцев Астраханской области.

Орден Мужества передан матери погибшего на Украине во время специальной военной операции жителя Красных Баррикад, рядового контрактной службы Александра Безусова, сообщила администрация Икрянинского района 6 мая в своем Telegram-канале. Ранее районная администрация не сообщала о его гибели.

Александру Безусову было 23 года. Он закончил школу в селе Соленое Займище Черноярского района, а после получил диплом в Астраханском государственном колледже профессиональных технологий по специальности "Судостроение". После этого он отслужил в армии и подписал контракт на дальнейшую службу. сообщило 16 марта издание "Каспийинфо".