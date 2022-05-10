10 мая 2022, 11:33
Власти Икрянинского района подтвердили гибель контрактника на Украине
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Александр Безусов из поселка Красные Баррикады погиб на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила администрация Икрянинского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 16 уроженцев Астраханской области.
Как писал "Кавказский узел", рядовой Султанбек Шагимов из села Алтынжар погиб на Украине, сообщила администрация Володарского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 16 уроженцев Астраханской области.
Орден Мужества передан матери погибшего на Украине во время специальной военной операции жителя Красных Баррикад, рядового контрактной службы Александра Безусова, сообщила администрация Икрянинского района 6 мая в своем Telegram-канале. Ранее районная администрация не сообщала о его гибели.
Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 16 уроженцев Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"