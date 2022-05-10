Александр Безусов. Скриншот фотографии, опубликованной 12.03.22 в сообществе "Подслушано Красные Баррикады" в соцсети "ВКонтакте". https://vk.com/wall-168534735_5970.

10 мая 2022, 11:33

Власти Икрянинского района подтвердили гибель контрактника на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Александр Безусов из поселка Красные Баррикады погиб на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила администрация Икрянинского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 16 уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", рядовой Султанбек Шагимов из села Алтынжар погиб на Украине, сообщила  администрация Володарского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 16 уроженцев Астраханской области.

Орден Мужества передан матери погибшего на Украине во время специальной военной операции жителя Красных Баррикад, рядового контрактной службы Александра Безусова, сообщила администрация Икрянинского района 6 мая в своем Telegram-канале. Ранее районная администрация не сообщала о его гибели.

Александру Безусову было 23 года. Он закончил школу в селе Соленое Займище Черноярского района, а после получил диплом в Астраханском государственном колледже профессиональных технологий по специальности "Судостроение". После этого он отслужил в армии и подписал контракт на дальнейшую службу. сообщило 16 марта издание "Каспийинфо".

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 16 уроженцев Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Уроженец Волгоградской области погиб на Украине", "Власти признали гибель на Украине ста уроженцев Дагестана", "Коков вручил ордена семьям 14 погибших на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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