Власти Володарского района сообщили о гибели военного на Украине

27 апреля 2022, 13:21

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Рядовой Султанбек Шагимов из села Алтынжар погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Володарского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 15 уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Иван Легенький из Ахтубинска погиб на Украине, сообщила городская администрация.

21 апреля в ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий Вооруженных сил России, рядовой Султанбек Шагимов, сообщила сегодня администрация Володарского района Астраханской области.

Султанбеку было 33 года, он родом из села Алтынжар, на контрактной службе состоял с 2010 года. Сегодня в родном селе состоялись похороны Султанбека Шагимова. Он "представлен к государственной награде посмертно", говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.