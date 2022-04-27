Султанбек Шагимов. Cкриншот https://t.me/regionvol/236

27 апреля 2022, 13:21

Власти Володарского района сообщили о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовой Султанбек Шагимов из села Алтынжар погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Володарского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 15 уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Иван Легенький из Ахтубинска погиб на Украине, сообщила городская администрация. 

21 апреля в ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий Вооруженных сил России, рядовой Султанбек Шагимов, сообщила сегодня администрация Володарского района Астраханской области.
 
Султанбеку было 33 года, он родом из села Алтынжар, на контрактной службе состоял с 2010 года. Сегодня в родном селе состоялись похороны Султанбека Шагимова. Он "представлен к государственной награде посмертно", говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели не менее 15 уроженцев Астраханской области, подсчитал "Кавказский узел".

Закон о помощи семьям погибших на Украине военных, принятый Астраханской облдумой, предусматривает разовую выплату миллиона рублей, а остальные денежные компенсации и льготы положены им из федерального бюджета, рассказал ранее "Кавказскому узлу" юрист Сергей Иващенко. В областном бюджете предусмотрены деньги на эти выплаты, пояснил депутат Олег Шеин.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Награды родным погибших в спецоперации вручены в Ингушетии", "Власти Ольховского района сообщили о гибели военного на Украине", "Мемориальная доска открыта в память о погибшем на Украине ставропольце".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 апреля 2022, 14:19

27 апреля 2022, 13:06

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