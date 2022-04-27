27 апреля 2022, 13:21
Власти Володарского района сообщили о гибели военного на Украине
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Рядовой Султанбек Шагимов из села Алтынжар погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Володарского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 15 уроженцев Астраханской области.
Как писал "Кавказский узел", Иван Легенький из Ахтубинска погиб на Украине, сообщила городская администрация.
С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели не менее 15 уроженцев Астраханской области, подсчитал "Кавказский узел".
Закон о помощи семьям погибших на Украине военных, принятый Астраханской облдумой, предусматривает разовую выплату миллиона рублей, а остальные денежные компенсации и льготы положены им из федерального бюджета, рассказал ранее "Кавказскому узлу" юрист Сергей Иващенко. В областном бюджете предусмотрены деньги на эти выплаты, пояснил депутат Олег Шеин.
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Автор: "Кавказский узел"