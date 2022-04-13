Мэрия Ахтубинска сообщила о гибели военного на Украине

13 апреля 2022, 16:31

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Иван Легенький из Ахтубинска погиб на Украине, сообщила сегодня городская администрация. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 14 уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", контрактники Муратбек Килимов и Рамиль Ажимов 8 апреля были похоронены в селах Володарского района.

Уроженец Ахтубинска Иван Легенький погиб в спецоперации на Украине, сообщила администрация города. Прощание с погибшим военным прошло 12 апреля, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Ивану Легенькому было 19 лет, в 2020 году он окончил школу, сообщило 12 апреля издание "Арбуз" со ссылкой на помощника мэра Ахтубинска Александра Сивакова.

С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели не менее 14 уроженцев Астраханской области, подсчитал "Кавказский узел".

Закон о помощи семьям погибших на Украине военных, принятый Астраханской облдумой, предусматривает разовую выплату миллиона рублей, а остальные денежные компенсации и льготы положены им из федерального бюджета, рассказал ранее "Кавказскому узлу" юрист Сергей Иващенко. В областном бюджете предусмотрены деньги на эти выплаты, пояснил депутат Олег Шеин.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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