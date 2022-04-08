Администрация Володарского района сообщила о гибели военных на Украине

08 апреля 2022, 22:42

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Контрактники Муратбек Килимов и Рамиль Ажимов похоронены сегодня в селах Володарского района. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели там не менее 13 астраханцев.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта глава Красноярского района Астраханской области Руслан Бисенов сообщил, что погибший на Украине ефрейтор Азамат Джукесов похоронен в селе Забузан.Информация чиновника о смерти Джукесова стала по меньшей мере седьмым официальным сообщением о гибели на Украине военных из Астраханской области.

Сегодня в Володарском районе Астраханской области похоронены двое погибших на Украине военнослужащих, Муратбек Килимов и Рамиль Ажимов, сообщила районная администрация.

40-летний Муратбек Килимов родом из села Алтынжар, окончил юридический факультет Московского социального университета , служил в полиции. С 2018 года служил по контракту, принимал участие в операции в Сирии. 21-летний рядовой Рамиль Ажимов родился в селе Конный Могой, после школы был призван в армию, после окончания срочной службы подписал контракт. Рамиль был старшим сыном в многодетной семье. Муратбек Килимов и Рамиль Ажимов представлены к государственным наградам посмертно, говорится в сообщении в группе администрации района в соцсети "ВКонтакте".

Ранее районные власти сообщили о гибели уроженцев района - 26-летнего Рината Ибрашева, 29-летнего Дамира Айтказиева, 25-летнего Замира Дощанова, указано в сообщении в этой же группе от 28 марта.

23 марта в Володарском районе был похоронен сержант Нурлан Карасаев, погибший на Украине 12 марта, указано в другом сообщении в группе администрации "ВКонтакте".

С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели не менее 13 уроженцев Астраханской области, подсчитал "Кавказский узел".

Закон о помощи семьям погибших на Украине военных, принятый Астраханской облдумой, предусматривает разовую выплату миллиона рублей, а остальные денежные компенсации и льготы положены им из федерального бюджета, рассказал ранее "Кавказскому узлу" юрист Сергей Иващенко. В областном бюджете предусмотрены деньги на эти выплаты, пояснил депутат Олег Шеин.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.