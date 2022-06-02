Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине

02 июня 2022, 18:15

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Илья Сулименко погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 50 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Олег Густомясов из Моздокского района стал 49-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Илья Сулименко погиб на Украине, ему был 21 год. Прощание с ним пройдет 3 июня в поселке Садовый, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале. Районная администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 50 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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