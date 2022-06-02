Илья Сулименко. Фото https://t.me/MozdokRaionAMS/324

02 июня 2022, 18:15

Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Илья Сулименко погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района. С начала военной операции  официально подтверждена гибель там как минимум 50 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Олег Густомясов из Моздокского района стал 49-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Илья Сулименко погиб на Украине, ему был 21 год. Прощание с ним пройдет  3 июня в поселке Садовый, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале. Районная администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 50 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Мэрия Черкесска сообщила о гибели на Украине генерал-майора Боташева", "Росгвардия сообщила о гибели уроженца Чечни на Украине", "Число убитых на Украине бойцов с Кавказа превысило количество погибших силовиков в СКФО за 8 лет".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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