27 июля 2024, 18:44

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260 детей и 27 сопровождающих из Белгородской области приехали сегодня в Дагестан, они будут размещены в лагере "Солнечный берег", сообщил глава Минобрнауки республики.

Как писал "Кавказский узел", более 600 человек, в том числе 536 детей, из Белгородской области прибыли в конце марта в Дагестан, они размещены в Махачкале, Дербенте и в лагере в Карабудахкентском районе, отчиталось правительство Дагестана. Дети в Дагестане продолжат учебу, сообщила сопровождающая группы.

Новая группа детей из Белгородской области прибыла в Дагестан, сообщил сегодня глава Минобрнауки Яхья Бучаев.

"Сегодня к нам прибыли 260 ребят и 27 сопровождающих из Белогородской области . Все будут размещена на базе детского оздоровительного лагеря "Солнечный берег". "Несколько дней назад мы проводили ребят, который были у нас на второй смене, сейчас приезжают ребята на третью смены", - заявил он в видеосюжете, который опубликовало в своем Telegram-канале РИА "Дагестан".

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