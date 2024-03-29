Более 600 человек из Белгородской области размещены в Дагестане

29 марта 2024, 16:19

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Более 600 человек, в том числе 536 детей из Белгородской области прибыли сегодня в Дагестан, они размещены в Махачкале. Дербенте и в лагере в Карабудахкентском районе, отчиталось правительство Дагестана. Дети в Дагестане продолжат учебу, сообщила сопровождающая группы.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане решено разместить более 500 детей, отправленных из граничащей с Украиной Белгородской области, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Группу жителей Белгородской области из более чем 600 человек, в том числе 536 детей представители органов власти встретили на железнодорожном вокзале в Махачкале, сообщило сегодня правительство Дагестана.

"Детей разместят в приморском детском лагере «Солнечный берег», а также в интернатах Махачкалы и Дербента. Заблаговременно учреждения были подготовлены к приему детей", - указано в Telegram-канале правительства.

Эвакуированных встречал председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. "В бюджете Дагестана мы предусмотрим соответствующие средства для обустройства детей, готовы подключиться благотворительные фонды", - заявил он на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства. Абдулмуслимов добавил, что глава республики "организовал оперативный штаб, куда включены руководители всех ведомств и служб, а также меценаты и добровольцы".

Как следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале Минтранса Дагестана, на вокзале прибывшие из Белгородской области выстроились в длинную очередь, ожидая пока девушка с электронным термометром измерит им температуру.

Около 287 детей отправились в «Солнечный берег», в Дагестане дети продолжат учебу, рассказала старший сопровождающий группы, директор Комсомольской СОШ Белгородской области Людмила Тарасова.

"Мы ехали в ожидании именно спокойствия, в первую очередь. Мы хотим не только получить удовольствие от отдыха, но и продолжить образовательный процесс. Детям нужно будет заканчивать четвертую четверть, немножко нами это было упущено в связи с тем, что целую четверть мы проработали дистанционно. Но мы готовы все наверстать здесь!", - заявила она на видео, которое опубликовано сегодня в Telegram-канале правительства Дагестана.

Администрация Карабудахкентского района опубликовала видео, как дети прибывают в лагерь "Солнечный берег".

28 марта стало известно, что в Карачаево-Черкесию приехали 238 жителей Белгородской области, в том числе более 100 детей. Школьники будут учиться в Теберде и Домбае, сообщил глава республики. В этот же день власти стало известно о прибытии в Кабардино-Балкарию 153 детей и 17 взрослых. 26 марта губернатор Астраханской области сообщил, что в регион приехали 150 детей, эвакуированных из-за регулярных обстрелов Белгородской области.

"Кавказский узел" также писал, что после обострения палестино-израильского конфликта республики Северного Кавказа, в том числе Дагестан, приняли беженцев из Сектора Газа. В Дагестан прибыли 183 беженца из сектора Газа, сообщил глава правительства республики. Ранее власти сообщали, что 62 человека получили российские паспорта. Глава Минтруда республики отчитался, что более 30 переселенцев из Палестины готовы работать в Дагестане, в основном в сфере здравоохранения. 12 переселенцев из Палестины попросили зачислить их в вузы для получения бесплатного высшего образования в Дагестане. Минздрав и медуниверситет Дагестана организовали курсы переподготовки беженцев из Палестины, которые решили работать в системе здравоохранения республики. Благотворительный фонд "Инсан" заявил о готовности оплатить это обучение. Большинство из прибывших в Дагестан палестинских беженцев – врачи по образованию, а людям без специальности и женам врачей Минтруда республики предлагает работу обувщиков и мастеров маникюра.

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