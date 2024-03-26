Дети из Белгородской области эвакуированы в Астрахань

26 марта 2024, 09:37

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Из Белгородской области в Астрахань прибыла группа из 150 детей, эвакуированных из-за регулярных обстрелов региона.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в Астрахань из Белгородской области прибыла группа детей на фоне регулярных обстрелов региона вооруженными силами Украины.

Белгородская область находится практически в боевых условиях, ежедневные обстрелы уносят десятки жизней. Власти решили переселить 9 тысяч детей, пояснил Бабушкин. "Размещаем ребят в детском лагере. Подготовили для них интересную программу. Учебный год ещё не закончился, поэтому особое внимание уделим образовательному процессу", – написал губернатор сегодня ночью в своем телеграм-канале.

Из Белгородской области в Астраханскую область прибыли 150 детей в возрасте от 11 до 18 лет, они размещены в оздоровительном детском лагере. Дети будут обучаться в родной школе в дистанционном формате, привел 25 марта ТАСС сообщение пресс-службы главы Астраханской области.

В Астраханскую область дети из Белгородской области прибыли на три недели, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Если обстановка не изменится в лучшую сторону, то будем предлагать родителям и просить руководителей регионов, приютивших наших детей, оставить их до конца учебного года", – написал он в своем телеграм-канале.

За последние две недели в результате обстрелов пострадали 152 жителя Белгородской области, включая 11 детей, уточнил Гладков.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине атакам регулярно подвергаются и регионы юга России. В частности, 25 марта между Новочеркасском и Батайском были сбиты две ракеты, выпущенные со стороны Украины. В ночь на 25 марта на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар, Минобороны сообщило, что регион подвергся массовой атаке беспилотников.

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