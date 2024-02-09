Переподготовка медработников из Палестины организована в Дагестане

09 февраля 2024, 11:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минздрав и медуниверситет Дагестана организовали курсы переподготовки беженцев из Палестины, которые решили работать в системе здравоохранения республики. Благотворительный фонд "Инсан" заявил о готовности оплатить это обучение.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля правительство Дагестана сообщило, что благотворительные фонды "Инсан" и "Надежда" собрали 35 миллионов рублей для ежемесячной помощи переселенцам из Палестины. Ранее, 18 января, власти республики дополнительно выделили 15 миллионов рублей на проживание и питание палестинских беженцев. В пункте временного размещения - на базе отдыха под Махачкалой - проживают 157 человек, прибывших из сектора Газа, в том числе 82 ребенка.

21 ноября 2023 года власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. Более 30 переселенцев готовы работать в Дагестане, в основном в сфере здравоохранения, отчитался глава Минтруда республики. 12 переселенцев из Палестины попросили зачислить их в вузы для получения бесплатного высшего образования в Дагестане.

Среди палестинцев, прибывших в Дагестан, немало работников здравоохранения, и многие из них захотели продолжить свою профессиональную деятельность в республике, сообщил вечером 8 февраля в своем телеграм-канале фонд "Инсан".

"С целью их последующего трудоустройства БФ «Инсан», Министерство здравоохранения РД И ДГМУ заключили договор о сотрудничестве. Он направлен на организацию процесса обучения и переподготовки медицинских работников из Палестины", - говорится в сообщении.

Фонд заявил, что берет на себя расходы по оплате образовательных услуг для беженцев. "На эти цели будет выделена часть средств из сбора, проведенного нами для жителей сектора Газа", - отмечается в публикации.

Напомним, 19 октября 2023 года дагестанский фонд "Инсан" объявил о сборе средств для палестинцев, а уже на следующий день отчитался, что собрано 20 миллионов рублей. 3 ноября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что для помощи палестинцам собрано более 90 миллионов рублей, 20 ноября из Дагестана были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи палестинцам. 11 ноября фонд "Инсан" сообщил об сборе помощи для палестинцев, которые находятся в Египте.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.