Палестинские беженцы попросились в дагестанские вузы

12 января 2024, 14:40

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12 переселенцев из Палестины попросили зачислить их в вузы для получения бесплатного высшего образования в Дагестане, сообщил республиканский омбудсмен после встречи с беженцами.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане к 9 января были размещены 156 переселенцев из Палестины, в том числе 81 ребёнок. 62 человека уже получили российские паспорта решается вопрос правового статуса других переселенцев, сообщила администрация главы республики. Более 30 переселенцев готовы работать в Дагестане, в основном в сфере здравоохранения, отчитался глава Минтруда республики.

С 25 ноября по 7 декабря 2023 года в Махачкалу прибыли пять групп переселенцев из Палестины. Прибывшие получат статус беженцев, заявило правительство республики. 23 декабря власти отчитались о вручении паспортов 45 беженцам, для их детей организовано изучение русского языка.

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев отчитался о сегодняшнем посещении пункта временного размещения беженцев из Палестины. "Здесь находятся 156 человек, вынужденно покинувших территорию Палестины, из них 75 взрослых и 81 - дети до 18 лет", - пояснил он в своем телеграм-канале.

Во встрече участвовал также первый замглавы аппарата уполномоченного по правам человека в России Илья Чечельницкий, отметил Алиев. Во время визита от переселенцев поступило "несколько обращений, в том числе просьбы в организации получения бесплатного высшего образования для палестинских детей", говорится в публикации.

"Речь идет о 12 молодых людях, которые хотят получить высшее образование в Дагестане. Эти и другие вопросы Ильей Чечельницким будут доведены до федерального омбудсмена. Все обращения взяты мной на личный контроль", - сообщил дагестанский омбудсмен.

Напомним, прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы. Некоторые из них рассказали, что намерены получить российское гражданство. Все переселенцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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