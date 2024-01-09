Более 60 беженцев из Палестины получили в Дагестане российские паспорта

09 января 2024, 22:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На турбазе в Дагестане размещены 156 беженцев из Палестины, 62 из них уже получили российские паспорта, а 33, большинство из которых врачи, намерены устроиться на работу. Сбор помощи для палестинцев продолжается, трудоустроенным беженцам оплатят аренду жилья, сообщила администрация главы республики.

Как писал "Кавказский узел", с 25 ноября по 7 декабря 2023 года в Махачкалу прибыли пять групп переселенцев из Палестины. Прибывшие получат статус беженцев, заявило правительство республики. 11 декабря 2023 года власти республики сообщили, что начато оформление российских паспортов и других документов 154 прибывшим переселенцам из Палестины, решаются вопросы трудоустройства взрослых палестинцев и обучения детей. 23 декабря 2023 года власти отчитались о вручении паспортов 45 беженцам, для их детей организовано изучение русского языка.

Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы. Некоторые из них рассказали, что намерены получить российское гражданство. Все переселенцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы.

На территории одной из баз отдыха Дагестана проживают 156 палестинцев, в том числе 81 ребёнок, 62 человека уже получили внутренние паспорта граждан России, сообщила сегодня администрация главы Дагестана. "Решается вопрос урегулирования правового статуса других переселенцев. Для прибывших граждан оформлены страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и индивидуальные номера налогоплательщика (ИНН), выдача которых планируется в первые рабочие дни января. В последующем будет рассмотрена возможность оформления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации главы Дагестана.

Глава Минтруда республики Мурад Казиев доложил, что переселенцам "оказывается содействие в составлении резюме, переводе документов и подборе вакансий". "33 человека готовы осуществлять трудовую деятельность на территории республики. В основном в сфере здравоохранения, по таким профессиям, как нейрохирург, сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, стоматолог, гастроэнтеролог. Однако оказалось, что необходимые документы для допуска к медицинской деятельности у них просрочены. Все специалисты получат дополнительное образование, после чего смогут приступить к работе", - указано в сообщении.

Также обсуждается возможность трудоустройства прибывших из Палестины в сфере образования, "некоторые из них планируют пройти курсы повышения квалификации по тем или иным направлениям".

Все переселенцы из Палестины "обеспечены теплой одеждой и средствами первой необходимости". В комплексных центрах социального обслуживания населения в Махачкале и Новолакском районе размещены штабы по сбору гуманитарной помощи, а благотворительный фонд "Надежда" собрал более 15 миллионов рублей "для оказания ежемесячной помощи" переселенцам, также эти деньги пойдут на оплату аренды жилья для тех, кто хочет устроиться на работу, подчеркивается в сообщении.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.