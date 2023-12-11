Фонд "Инсан" сообщил об оказании помощи палестинцам в Египте

11 декабря 2023, 00:54

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Помимо отправки гуманитарного груза в Сектор Газа, дагестанский благотворительный фонд "Инсан" оказал максимальную поддержку гражданам из Палестины, которые сейчас пребывают в Каире.

Как сообщал "Кавказский узел", мусульмане Северного Кавказа, в том числе в Дагестане, остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. 19 октября дагестанский фонд "Инсан" объявил о сборе средств для палестинцев, а уже на следующий день отчитался, что собрано 20 миллионов рублей. 3 ноября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что жители республики собрали для помощи палестинцам более 90 миллионов рублей. 20 ноября из Дагестана были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи палестинцам, закупленной на деньги, которые были собраны при участии жителей республики. Всего планируется отправить 100 тонн гуманитарного груза, сообщил Сергей Меликов. Муфтият Дагестана сообщил 26 ноября, что 100 тонн гуманитарной помощи уже отправлено.

"Помимо отправки гуманитарного груза в Сектор Газа, мы постарались оказать максимальную поддержку тем гражданам из Палестины, которые сейчас пребывают в Каире. Многие жители Газы были вынуждены покинуть родину из-за того, что не получали необходимую медицинскую помощь. Кто-то находится здесь вместе со своими тяжелобольными детьми, другие восстанавливаются от полученных в результате бомбардировок ранений. За время своего нахождения в Египте наши представители навестили более 80 человек", - сообщил в своем телеграм-канале фонд "Инсан".

Прибывшим в Египет палестинцам оказана как продуктовая, так и материальная помощь, говорится в сообщении.

О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Напомним также, что 21 ноября власти Дагестана объявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины. На их размещение власти республики выделили 8,2 миллиона рублей. К 7 декабря пять групп палестинцев прибыли в Дагестан. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство Дагестана. Все беженцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы. Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы, некоторые из них намерены получить российское гражданство.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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