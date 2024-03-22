Более 500 детей из Белгородской области решено разместить в Дагестане

22 марта 2024, 08:42

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В Дагестане решено разместить более 500 детей, отправленных из граничащей с Украиной Белгородской области, сообщил глава республики Сергей Меликов. Детей из приграничного региона планируется отправить также в Кабардино-Балкарию и Ставропольский край, заявили власти Белгородской области.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта Минобороны сообщило, что бойцы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников над Волгоградской областью, еще один над Белгородской.

В Дагестане решено разместить более 500 детей, в том числе дошкольников, из Белгородской области, сообщил 21 марта в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меликов, пояснив, что в этой республике "их жизням и здоровью ничего не будет угрожать", поскольку "в последнее время ситуация на приграничных территориях непростая".

"Прибывшие дети будут обеспечены жильём, транспортом, едой, для них будут организованы интересные развлечения. Но гораздо важнее подарить им душевное тепло, внимание и заботу, потому что многие из них на какое-то время будут оторваны от родителей. […] Хочу поблагодарить наши благотворительные фонды, в том числе «Инсан», «Надежда» и «Чистое сердце», заявившие о готовности принять участие в этой работе", - написал чиновник.

Меликов добавил, что поручил создать оперативный штаб, который займётся организационными вопросами.

Днем ранее, 20 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о планах отправить "в оздоровительные лагеря" 1200 детей. Он отметил, что в приграничных населенных пунктах области "сейчас опасно".

Предложения принять детей поступили от губернаторов ряда регионов, в том числе Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, указал чиновник.

"В общей сложности у нас поступило порядка 9 тысяч заявок на детский отдых в других регионах. Пока мы планируем разместить ребят на три недели, однако если будет необходимость, то попросим коллег продлить нахождение детей в безопасном месте до окончания учебного года. Конечно, с учетом согласия родителей", - говорится в публикации Гладкова.

19 марта Гладков заявил, что "много жителей Белгородской области остаются в обстреливаемых населенных пунктах", сообщило в тот же день ТАСС.

По его словам, муниципальные власти должны убедить людей по возможности переехать в другие населенные пункты к родственникам. Если же у людей такой возможности нет, власти помогут с размещением в пунктах временного размещения в регионе и за его пределами, пишет агентство.

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