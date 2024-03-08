11 беспилотников сбиты в Волгоградской области

08 марта 2024, 08:31

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Военные сбили в Волгоградской области 11 беспилотников, отчиталось Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 февраля на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар после того, как там упал беспилотник. По данным Минобороны, в ту ночь было сбито семь беспилотников, в том числе в Волгоградской области.

Бойцы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников над Волгоградской областью, еще один над Белгородской, сообщает сегодня со ссылкой на Минобороны ТАСС.

Атака беспилотников произошла сегодня утром в Городищенском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. "Беспилотные летательные аппараты уничтожены силами Минобороны. Приняты меры по обеспечению безопасности жителей. Жертв и разрушений нет", - приводятся его слова в телеграм-канале администрации области.

Напомним, в регионах юга России после начала военной операции на Украине периодически происходят инциденты с беспилотниками. Так, 21 ноября 2023 года системы ПВО сбили беспилотник в Ростовской области. Губернатор Ростовской области уточнил, что цель поражена в Каменском районе.

31 мая 2023 года на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник. Ранее на Афипском нефтеперерабатывающем заводе загорелась установка по перегонке мазута. По предварительным данным, пожар произошел из-за прилета беспилотника, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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