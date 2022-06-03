Родным погибших на Украине новошахтинцев переданы награды

03 июня 2022, 19:38

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Награды вручили родственникам погибших на Украине Владимира Сухорукова и Артема Теплова, сообщила сегодня мэрия Новошахтинска. С начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 15 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что лейтенант Сергей Суюковский из Ростовской области стал 13-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Награды вручили сегодня в мэрии Новошахтинска родным погибших в ходе военной операции на Украине. Орден Мужества передан Елене Сухоруковой, супруге погибшего гвардии старшины, командира танкового батальона Владимира Николаевича Сухорукова. Наградной крест "За заслуги перед Всевеликим войском Донским" вручили родителям Артема Теплова, сообщила сегодня администрация города в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 15 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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