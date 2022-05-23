Сергей Суюковский . Фото: газета «Вперед»

23 мая 2022, 08:35

Офицер из Ростовской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лейтенант Сергей Суюковский из Ростовской области погиб во время спецоперации российских войск на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 13 уроженцев региона.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая в Ростовской области простились с уроженцем Донецка (станица Гундоровская), 29-летним десантником  Иваном Зубковым, который погиб на Украине. К этой дате число военных из Ростовской области, погибших во время проведения спецоперации, составило 12.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 24-летний офицер Сергей Суюковский, информировал 22 мая Donday.ru со ссылкой на председателя Законодательного собрания Ростовской области Вячеслава Василенко.

Лейтенант Суюковский окончил в 2021 году Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова и проходил службу в Прохладном. Прощание с Суюковским прошло 20 мая, попрощаться с ним пришла вся станица, передал 22 мая "Ростов-на-Дону Онлайн" со ссылкой на Василенко.

По подсчетам "Кавказского узла", с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 13 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Ростовчанин арестован за комментарий о российских военных", "Ростовская область приняла за сутки свыше 14,5 тысячи беженцев из Донбасса", "Власти подтвердили гибель на Украине 300 уроженцев Юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

23 мая 2022, 10:37

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