Погибший на Украине десантник похоронен в Ростовской области

19 мая 2022, 05:40

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В Ростовской области простились с 29-летним десантником, погибшим 29 апреля. Его вместе с сослуживцами накрыло взрывом в селе Лебединское под Волновахой.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Даниил Колесников из села Александровка стал одиннадцатым уроженцем Ростовской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Иван Зубков уроженец Донецка Ростовской области, большую часть своей жизни он провёл в селе Бессергеновка Неклиновского района. После школы он поступил в Таганрогский металлургический лицей, получил диплом и был призван на срочную службу. После срочной службы Иван остался служить по контракту. Служил он в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Ульяновске. На Украину он был отправлен в середине марта, сообщает 18 мая издание donday.ru.

Простились с рядовым Иваном Зубковым 18 мая в Бессергеневке. У погибшего остались отец, сестра и двое детей-погодков. С супругой он был в разводе.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 12 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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