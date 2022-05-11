Власти Азовского района сообщили о гибели военного на Украине

11 мая 2022, 17:43

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Даниил Колесников из села Александровка погиб на Украине, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Азовского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 11 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Максим Григорьев из Батайска погиб на Украине, его родным вручен орден Мужества. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 10 уроженцев Ростовской области.

В селе Александровка состоялась церемония вручения ордена Мужества семье Даниила Колесникова, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Орден вручил военный комиссар Азова и Азовского района Александр Жуков, сообщила сегодня администрация Азовского района Ростовской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Даниил погиб 26 февраля при перевозке раненых, ему было 20 лет, сообщило сегодня издание 1rnd.ru.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 11 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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