Даниил Колесников. Фото: https://vk.com/public174565119?z=photo-174565119_457242448%2Fwall-174565119_1909

11 мая 2022, 17:43

Власти Азовского района сообщили о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Даниил Колесников из села Александровка погиб на Украине, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Азовского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 11 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Максим Григорьев из Батайска погиб на Украине, его родным вручен орден Мужества. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 10 уроженцев Ростовской области.

В селе Александровка состоялась церемония вручения ордена Мужества семье Даниила Колесникова, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Орден вручил военный комиссар Азова и Азовского района Александр Жуков, сообщила сегодня администрация Азовского района Ростовской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 

Даниил погиб 26 февраля при перевозке раненых, ему было 20 лет, сообщило сегодня издание 1rnd.ru.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 11 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Администрация Белоглинского района сообщила о гибели военного на Украине", "Чеченские силовики во время церемонии награждения не назвали имена убитых на Украине", "Власти Икрянинского района подтвердили гибель контрактника на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 мая 2022, 18:43

11 мая 2022, 16:50

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