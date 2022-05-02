Контрактник из Батайска награжден посмертно орденом Мужества

02 мая 2022, 14:50

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Военнослужащий Максим Григорьев из Батайска погиб на Украине, его родным вручен орден Мужества. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 10 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в Советском районе Ростовской области похоронен ефрейтор Василий Павлов, сообщили местные власти.

Погибший на Украине военнослужащий Максим Григорьев удостоен ордена Мужества, Военком Батайска Сергей Чайковский на заседании гордумы Батайска вручил медаль родителям погибшего, Алексею и Вере Григорьевым. Ефрейтор Максим Григорьев погиб 6 марта, ему было 20 лет. Похоронен с воинскими почестями в Батайске, сообщила газета "Батайское время" 29 апреля.

Максим был единственным сыном у родителей. До армии он учился в батайской школе №16, потом – в Батайском техникуме железнодорожного транспорта и строительства на сварщика, затем служил по контракту, говорится в публикации издания "Батайск город" от 19 марта.

Ранее администрация Батайска сообщала о гибели Григорьева. Правительство Ростовской области, Законодательное собрание Ростовской области, администрация города и городская дума выразили соболезнования родным погибшего, указано в публикации в Telegram-канале администрации Батайска от 12 марта.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 10 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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