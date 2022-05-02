Максим Григорьев. Скриншот сообщения в Telegram-канале администрации Батайска от 12.03.22, https://t.me/batayskadministration/808

02 мая 2022, 14:50

Контрактник из Батайска награжден посмертно орденом Мужества

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий Максим Григорьев из Батайска погиб на Украине, его родным вручен орден Мужества. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 10 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в Советском районе Ростовской области похоронен ефрейтор Василий Павлов, сообщили местные власти.

Погибший на Украине военнослужащий Максим Григорьев удостоен ордена Мужества, Военком Батайска Сергей Чайковский на заседании гордумы Батайска вручил медаль родителям погибшего, Алексею и Вере Григорьевым. Ефрейтор Максим Григорьев погиб 6 марта, ему было 20 лет. Похоронен с воинскими почестями в Батайске, сообщила газета "Батайское время" 29 апреля. 

Максим был единственным сыном у родителей. До армии он учился в батайской школе №16, потом – в Батайском техникуме железнодорожного транспорта и строительства на сварщика, затем служил по контракту, говорится в публикации издания "Батайск город" от 19 марта.

Скриншот сообщения в Telegram-канале администрации Батайска от 12.03.22, https://t.me/batayskadministration/808Ранее администрация Батайска сообщала о гибели Григорьева. Правительство Ростовской области, Законодательное собрание Ростовской области, администрация города и городская дума выразили соболезнования родным погибшего, указано в публикации в Telegram-канале администрации Батайска от 12 марта. 

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 10 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей юга России", "Мэр Пятигорска заявил о гибели земляка на Украине", "Власти Моздокского района сообщили о гибели земляков на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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