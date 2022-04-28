Погибшие на Украине военные похоронены на Ставрополье и в Ростовской области

28 апреля 2022, 10:47

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В Новопавловске Ставропольского края прошли похороны погибшего на Украине прапорщика Дмитрия Кириенко, а в Советском районе Ростовской области похоронен ефрейтор Василий Павлов, сообщили местные власти.

Как сообщал "Кавказский узел", к 17 апреля число погибших на Украине уроженцев Ростовской области достигло не менее восьми. На Ставрополье, по официальным данным, общее число погибших на Украине уроженцев края к 24 апреля достигло не менее 14.

27 апреля прошли похороны жителя города Новопавловска в Ставропольском крае, российского военнослужащего, прапорщика Дмитрия Кириенко, сообщил глава Кировского городского округа Владимир Лукинов.

"[Кириенко] героически погиб при выполнении служебно-боевых задач при проведении специальной военной операции на территории Украины <…> За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, он представлен к награждению орденом Мужества посмертно", – написал Лукинов 28 апреля в своем Telegram-канале.

Также 27 апреля в Советском районе Ростовской области простились с контрактником-ефрейтором Василием Павловым, погибшим 21 апреля на Украине, сообщил зампредседателя законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко. Павлов похоронен на кладбище слободы Калач-Куртлак, добавил Василенко.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. К 11 апреля стало официально известно о гибели не менее 142 уроженцев Северного Кавказа и 58 жителей Южного федерального округа.

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