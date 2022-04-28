Василий Павлов, Дмитрий Кириенко. Фото: https://t.me/vladimir_lukinov11/455, https://vk.com/vasilenko_vn?w=wall673748979_169

28 апреля 2022, 10:47

Погибшие на Украине военные похоронены на Ставрополье и в Ростовской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Новопавловске Ставропольского края прошли похороны погибшего на Украине прапорщика Дмитрия Кириенко, а в Советском районе Ростовской области похоронен ефрейтор Василий Павлов, сообщили местные власти.

Как сообщал "Кавказский узел", к 17 апреля число погибших на Украине уроженцев Ростовской области достигло не менее восьми. На Ставрополье, по официальным данным, общее число погибших на Украине уроженцев края к 24 апреля достигло не менее 14.

27 апреля прошли похороны жителя города Новопавловска в Ставропольском крае, российского военнослужащего, прапорщика Дмитрия Кириенко, сообщил глава Кировского городского округа Владимир Лукинов.

"[Кириенко] героически погиб при выполнении служебно-боевых задач при проведении специальной военной операции на территории Украины <…> За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, он представлен к награждению орденом Мужества посмертно", – написал Лукинов 28 апреля в своем Telegram-канале.

Также 27 апреля в Советском районе Ростовской области простились с контрактником-ефрейтором Василием Павловым, погибшим 21 апреля на Украине, сообщил зампредседателя законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко. Павлов похоронен на кладбище слободы Калач-Куртлак, добавил Василенко.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. К 11 апреля стало официально известно о гибели не менее 142 уроженцев Северного Кавказа и 58 жителей Южного федерального округа.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей юга России", "Мэр Пятигорска заявил о гибели земляка на Украине", "Более 13,5 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 апреля 2022, 13:03

28 апреля 2022, 12:22

28 апреля 2022, 11:29

28 апреля 2022, 11:00

28 апреля 2022, 10:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи